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Bingöl’e kar yağdı, araçlar yolda kaldı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile Bingöl-Diyarbakır karayolunda onlarca araç yolda kalırken, bazı araçlarda yoldan çıkarak, kaza yaptı.

Bingöle kar yağdı, araçlar yolda kaldı

30 Kasım 2016 17:57

Bingöl’de sabah saatlerinden itibaren özellikle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı öğlen saatlerinde etkisini artırdı. Yoğun kar yağışının tipiye dönüştüğü Bingöl-Diyarbakır karayolu 20'inci kilometredeki Tapantepe mevkisinde ise ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Her iki yönden gelen yüksek tonajlı TIR ve benzeri araçlar, zeminde oluşan kar ve buzlanma nedeni ile ilerleyemedi. Kayarak yolun büyük bölümünü kapatan araçlara yardım için bölgeye ekipler sevk edildi. Bazı küçük araçlar ise buzlanma nedeni ile yoldan çıkarak kaza yaptı. Bölgede karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlattı. 

Sinan Atan
 

Etiketler: kar


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