BIOEXPO 2018 Yaşam Bilimleri Fuarları yarın açılıyor

Sempozyum, konferans ve B2B etkinliklerinin bir arada olduğu, Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik etkinliği olan BIOEXPO 2018 Yaşam Bilimleri Fuarları yarın İstanbul Lütfi Kırdar'da açılıyor. 21 Nisan tarihine kadar devam edecek fuarda, ilaç endüstrisi, biyoteknoloji, analiz ve laboratuvar sektörüne yön verenler bir araya geliyor. Fuar; Biotecnica-Biyoteknoloji, Yaşam Bilimleri ve Endüstrileri, Analytech-Analiz ve Laboratuvar Teknolojileri, Pharma Next-İlaç Endüstrisi, Nutri Vısıon-Nutrasötik Endüstrisi Fuarları'ndan oluşuyor.

Biyoteknolojik ilaçlarda gelecek yatırımları ve kamu Ar-Ge destekleri tartışılıyor

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) himayelerinde fuarla eş zamanlı olarak 19-20 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan 'Biyoteknolojik İlaçlarda Gelecek ve Türkiye' konu başlıklı sempozyum, iki gün boyunca 40 konuşmacının sunum yapacağı yedi oturumdan oluşuyor. Biyoteknoloji ve Farmasötik alanlarında akademik çevre ve endüstri işbirliğini geliştirmek ve Ar-Ge üretim teknolojileri ve uluslararası işbirliği olanaklarını değerlendirmek amacıyla düzenlenen sempozyumun Bilim Kurulu, çeşitli üniversitelerin ilgili birimlerinin akademik kadroları, kamu ve endüstrinin önemli kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşuyor. Sempozyumun açılış konuşmaları, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş ve TÜSEB Başkanı Prof. Dr. H. Fahrettin Keleştemur tarafından yapılacağı belirtildi.

OPENLAB Uygulamalı Laboratuvar Atölyesi'nde GDO testleri ve 3D printer uygulamaları yapılacak

Kimya, eczacılık, biyomedikal ve moleküler biyoloji alanında eğitim gören tüm üniversitelerin lisans ve lisans üstü öğrencilerinin ve fuar ziyaretçilerinin, fuarın Uygulamalı Laboratuvar Atölyesi olan OPENLAB bölümünde deney ve etkinliklere katılma olanağı bulacağı aktarıldı.

Uluslararası alım heyetleri B2B alanında Türk ihracatçıları ile buluşuyor

Fuarda, Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde, İKMİB Genel Sekreterliği organizasyonuyla Alım Heyeti Programı düzenleneceği, katılımcı firmalar ile yabancı firma yetkililerinin birebir görüşme imkanı bulacakları ve katılımın ücretsiz olduğu ikili iş görüşmelerin fuar alanında ilk gün gerçekleşeceği ifade edildi.

Sağlık sektörü, ilaç endüstrisi, laboratuvarlar, Ar-Ge laboratuvarları, üniversiteler, hastaneler, sivil ve askeri elektronik sanayi, gıda ve tarım endüstrisi ve daha birçok ilgili sektör temsilcileri, akademisyenler ve profesyonellerce ilgiyle izlenecek olan fuar ve konferans etkinlikleri, sektörlerdeki en son teknolojik gelişmeleri gündeme taşıyacak.