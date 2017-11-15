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Bir anda taksiler yanaştı, genç kadın neye uğradığını şaşırdı

Bodrum’da yaşayan 26 yaşındaki Mehmet Batı, kız arkadaşı 21 yaşındaki Aysun Şahan’a sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Bir anda taksileri karşısında gören Aysun Şahan neye uğradığını şaşırdı.

Bir anda taksiler yanaştı, genç kadın neye uğradığını şaşırdı

15 Kasım 2017 14:09

Bodrum Belediyesi'nde zabıta olarak çalışan Mehmet Batı, birkaç ay önce tanıştığı Yalıkavak Mahallesi’ndeki bir süpermarkette çalışan Aysun Şahan’a sürpriz bir evlilik teklifi yapmayı planladı. Mehmet Batı, akşam saatlerinde kız arkadaşı ile Gümbet Sahili’nde yürüyüş yaparken genç adamın 7 taksici arkadaşı da Gümbet Dolgu Alanı’nda 7 aracın üzerine büyük harflerle “Benimle ömür boyu mutlu olmaya var mısın? Seni seviyorum” yazısını yazdı.
Aysun Şahan, Mehmet Batı ile birlikte Dolgu Alanı’na geldiğinde ise gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Evlilik teklifine kız arkadaşından “Evet” yanıtını alan Batı büyük mutluluk yaşarken, arkadaşları konfeti patlatıp meşaleler yakarak bu mutluluğa ortak oldu. 

Eren Ayhan

Etiketler: Bodrum, evlilik teklifi

 

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