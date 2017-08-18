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Bir babanın en zor anı

Dün 3 çocuğun boğulduğu Şanlıurfa’da bugün de sulama kanalına düşen 2 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybetti. Ölen çocuklatdan Abit Tekeş’in babası, çocuğunun cansız bedenini kucağında taşıdı. Kentte iki günde boğulan çocuk sayısı ise 5’e yükseldi.

Bir babanın en zor anı

18 Ağustos 2017 13:06

Edinilen bilgiye göre ilk olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akmeşet kırsal Mahallesi’nde yaşandı. Evlerinin yaklaşık 5 metre yakınından geçen 50 santimetre derinliğindeki sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Abit Tekeş, boğularak hayatını kaybetti. Yakınları tarafından sudan çıkartılan çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan küçük çocuğun cesedini kucağına alan baba İbrahim Tekeş, otomobile binerek defnetmek üzere Akmeşet kırsal Mahallesi’ne götürdü.

OYUN OYNARKEN KANALA DÜŞTÜ

Bir diğer olay ise Mardin yolu üzerinde bulunan Çamlıdere kırsal Mahallesi’nde yaşandı. Oyun oynarken su kanalına düşen 2 yaşındaki Rukiye Bozkurt boğuldu. Yakınları tarafından çıkartılan küçük kızın cansız bedeni, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İKİ GÜNDE 5 ÇOCUK BOĞULDU

Dün öğle saatlerinde de Viranşehir ilçesinde toprak sulama kanalına düşen 6, 7 ve 8 yaşlarındaki 3 çocuk boğularak hayatını kaybetmişti. Son olaylarla birlikte iki günde boğulan çocuk sayısı 5’e yükseldi.

Ahmet Kaya - Şinasi İnan


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