Diğer
Kategoriler

Bir ellerinde neşter, bir ellerinde saz

Tepecik Akustisk Müzik Topluluğu, yoğun mesai sonrası neşterleri bırakıp ellerine saz alan doktor ve hemşirelerden oluşuyor. Hastanenin kasvetli ortamından uzaklaşarak enstrümanları ve birbirinden güzel sesleri ile prova salonunda yerlerini alan sağlık çalışanları, özel günlerde hastane çalışanları ve hastalara konser veriyor.

Bir ellerinde neşter, bir ellerinde saz

02 Şubat 2017 10:18
Bir ellerinde neşter, bir ellerinde saz - Tıkla İzle

İzmir’de, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli doktor ve hemşirelerin müzik tutkusundan Tepecik Akustisk Müzik Topluluğu doğdu. Her biri bireysel olarak müzikle ilgilenen sağlık çalışanları, enstrümanlarını ve güzel seslerini bir araya getirmeye karar verdi ve bir müzik topluluğu kurdu. Yoğun mesai sonrası hastanenin kasvetli ortamından uzaklaşarak bir araya gelen 12 kişilik topluluk; ellerine tambur, ud, gitar, bas gitar, kanun ve ritmli çalgılarını alarak prova yapıyor. Özel günlerde hastane çalışanları ve hastalara konserler de veren topluluğun içinde birbirinden güzel sesler de bulunuyor.

"Yorgunluğumuzu atıyoruz"
Tepecik Akustisk Müzik Topluluğu hakkında bilgi veren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç Dr. Sinan Başoğlu, “Tepecik Akustisk Müzik Topluluğu’nun tamamı doktor ve hemşirelerden oluşuyor. Haftada bir iki kez toplanıp müzik yapıyoruz. Hepimiz müzik yapıyorduk zaten ancak toplu olarak bir şeyler yapmanın verdiği mutlulukları da yaşamak istedik. Bazı zamanlar konser veriyoruz. Hastanenin verdiği sıkıcı havadan veya hastaları tedavi etmenin yorgunluğu atmaya çalışıyoruz” dedi.

"Hastalarımızı tedavi etmek birinci görevimiz"
Her birinin ayrı ayrı müzikle ilgilendiğini ve bir süre sonra bir araya gelerek topluluk kurma kararı aldıklarını belirten Başoğlu, “Topluluğumuzda gitar, bas gitar, kanun, tambur, ud ve ritm sazlarımız var. Çok güzel sesi olan arkadaşlarımız da var. Özel günlerde hastane çalışanları ve hastalarımıza konser veriyoruz. Hastalarımızın da çok hoşuna gidiyor. Bizi sadece doktor olarak değil müzisyen olarak da tanıma imkanı buluyorlar. Şu anda elimizde sazımız var ama çoğu zaman elimizdeki tıbbi malzemelerimizle hastalarımızı tedavi etmek birinci görevimiz” diye konuştu.
Tepecik Akustik Müzik Topluluğunda, Kulak Burun Boğaz Uzmanı, Üroloji Uzmanı, Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Dermatolog, Göz Hastalıkları Uzmanı, Diş Hekimi, Patoloji Uzmanı, Dahiliye Uzmanı, Alerji Uzmanı ve hemşireler yer alıyor. 

Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri
 

Etiketler: doktor, neşter


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!