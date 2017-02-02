İzmir’de, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli doktor ve hemşirelerin müzik tutkusundan Tepecik Akustisk Müzik Topluluğu doğdu. Her biri bireysel olarak müzikle ilgilenen sağlık çalışanları, enstrümanlarını ve güzel seslerini bir araya getirmeye karar verdi ve bir müzik topluluğu kurdu. Yoğun mesai sonrası hastanenin kasvetli ortamından uzaklaşarak bir araya gelen 12 kişilik topluluk; ellerine tambur, ud, gitar, bas gitar, kanun ve ritmli çalgılarını alarak prova yapıyor. Özel günlerde hastane çalışanları ve hastalara konserler de veren topluluğun içinde birbirinden güzel sesler de bulunuyor.

"Yorgunluğumuzu atıyoruz"

Tepecik Akustisk Müzik Topluluğu hakkında bilgi veren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç Dr. Sinan Başoğlu, “Tepecik Akustisk Müzik Topluluğu’nun tamamı doktor ve hemşirelerden oluşuyor. Haftada bir iki kez toplanıp müzik yapıyoruz. Hepimiz müzik yapıyorduk zaten ancak toplu olarak bir şeyler yapmanın verdiği mutlulukları da yaşamak istedik. Bazı zamanlar konser veriyoruz. Hastanenin verdiği sıkıcı havadan veya hastaları tedavi etmenin yorgunluğu atmaya çalışıyoruz” dedi.

"Hastalarımızı tedavi etmek birinci görevimiz"

Her birinin ayrı ayrı müzikle ilgilendiğini ve bir süre sonra bir araya gelerek topluluk kurma kararı aldıklarını belirten Başoğlu, “Topluluğumuzda gitar, bas gitar, kanun, tambur, ud ve ritm sazlarımız var. Çok güzel sesi olan arkadaşlarımız da var. Özel günlerde hastane çalışanları ve hastalarımıza konser veriyoruz. Hastalarımızın da çok hoşuna gidiyor. Bizi sadece doktor olarak değil müzisyen olarak da tanıma imkanı buluyorlar. Şu anda elimizde sazımız var ama çoğu zaman elimizdeki tıbbi malzemelerimizle hastalarımızı tedavi etmek birinci görevimiz” diye konuştu.

Tepecik Akustik Müzik Topluluğunda, Kulak Burun Boğaz Uzmanı, Üroloji Uzmanı, Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Dermatolog, Göz Hastalıkları Uzmanı, Diş Hekimi, Patoloji Uzmanı, Dahiliye Uzmanı, Alerji Uzmanı ve hemşireler yer alıyor.

Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri

