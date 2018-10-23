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Bir elma tam 720 gram geldi

Bir elma tam 720 gram geldi
Bir elma tam 720 gram geldi

Isparta’da üretilen elmalar görenleri hayrete düşürüyor. İlçenin elmasıyla meşhur Gelendost ilçesinde bu yıl üretilen elmalardan biri 720 gram geldi.

Türkiye'deki her 5 elmadan birinin üretildiği, özellikle elma saklamak adına en yüksek soğuk hava deposu kapasitesine sahip olan Isparta'da üretilen elmalar kalitesi ve büyüklüğüyle ön plana çıkıyor. Gelendost Yenice köyünde Kasım Bektaş'a ait 6 bin metrekarelik 106 ağacın bulunduğu bahçedeki elmalar büyüklükleriyle ilgi çekiyor. Görenleri hayrete düşüren dev elmalardan tartılan bir tanesi tam 720 gram geldi. Bahçenin bakımlı olmasından dolayı elmaların kaliteli ve büyük olduğunu söyleyen Kasım Bektaş, "Bunun için budama, gübreleme ve ilaçlamaya dikkat ediyoruz" dedi.

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