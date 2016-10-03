Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Eğitim
  •  » Bir GAÜ öğretim üyesi daha Uluslararası Akademik Dergi Hakemi oldu.

Bir GAÜ öğretim üyesi daha Uluslararası Akademik Dergi Hakemi oldu.

Psikoloji Bilim Dalı'nda, akademik yayın organları içinde, yüksek puan etkisi ile prestij öngören, Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı dergi, "Journal of Happiness Studies" Editoryal Yönetimi; yayınlanma onayı bekleyen, uluslararası akademik bir makalenin, inceleme ve değerlendirilmesi için, tüm küresel akademik platformlardan seçtiği isimler arasına, Girne Amerikan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda, Bankacılık ve Finans Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. İlker Cıngıllıoğlu'nu da ekledi.

Bir GAÜ öğretim üyesi daha Uluslararası Akademik Dergi Hakemi oldu.

03 Ekim 2016 11:10

Yrd. Doç. Dr. Cıngıllıoğlu; Amerika'da yapılan bir araştırma üzerine yazılmış makaleyi değerlendirecek

"Journal of Happiness Studies" tarafından kendisine, incelenip değerlendirilmesi teklifi ile sunulan makalenin sorumluluğunu, derginin editoryal yönetimi ile paylaşmaktan onur duyduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. İlker Cıngıllıoğlu, daha önceki süreçlerde, yine aynı dergi için, Japonya'da yapılan akademik bir çalışmanın makaleleştirilmiş halini değerlendirdiğini de ifade ederek; " Bu kez, Amerikan Üniversiteleri’nde eğitim görmekte olan 700 psikoloji öğrencisi üzerinde yapılan bir araştırmada, 'bilinçli farkındalığın, şükran duygusu ve sosyal destek aracılığı ile kişinin ruh hali üzerindeki, pozitif ve negatif yöndeki etkisi ve ilişiğinin' ölçümü ile ilgili olarak sonuçların, kaleme alınmış son halini inceleyeceğim. Kişisel olarak, sosyal organizasyonlarda çalışan kişilerin, mutluluğu üzerine verisel çalışmalarımı yoğunlaştırmıştım. Dünya Toplumlarının, genel mutluluğunu artırmaya yönelik yapılmış, bu ve benzeri araştırmaları da değerlendirmekten mutluluk duyuyorum. Saygın ve uluslararası akreditasyonlar içerisinde güven ile anılmak ve yer almak ayrıca gurur verici" şeklinde konuştu
 

Etiketler: Girne Amerikan Üniversitesi, Journal of Happiness Studies


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EĞİTİM VİDEO GALERİ
EĞİTİM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!