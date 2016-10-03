Yrd. Doç. Dr. Cıngıllıoğlu; Amerika'da yapılan bir araştırma üzerine yazılmış makaleyi değerlendirecek

"Journal of Happiness Studies" tarafından kendisine, incelenip değerlendirilmesi teklifi ile sunulan makalenin sorumluluğunu, derginin editoryal yönetimi ile paylaşmaktan onur duyduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. İlker Cıngıllıoğlu, daha önceki süreçlerde, yine aynı dergi için, Japonya'da yapılan akademik bir çalışmanın makaleleştirilmiş halini değerlendirdiğini de ifade ederek; " Bu kez, Amerikan Üniversiteleri’nde eğitim görmekte olan 700 psikoloji öğrencisi üzerinde yapılan bir araştırmada, 'bilinçli farkındalığın, şükran duygusu ve sosyal destek aracılığı ile kişinin ruh hali üzerindeki, pozitif ve negatif yöndeki etkisi ve ilişiğinin' ölçümü ile ilgili olarak sonuçların, kaleme alınmış son halini inceleyeceğim. Kişisel olarak, sosyal organizasyonlarda çalışan kişilerin, mutluluğu üzerine verisel çalışmalarımı yoğunlaştırmıştım. Dünya Toplumlarının, genel mutluluğunu artırmaya yönelik yapılmış, bu ve benzeri araştırmaları da değerlendirmekten mutluluk duyuyorum. Saygın ve uluslararası akreditasyonlar içerisinde güven ile anılmak ve yer almak ayrıca gurur verici" şeklinde konuştu

