Bir gecede kayboldular

Muradiye Mahallesi'nde faaliyet gösterilen bir tekstil atölyesi gece boşaltıldı. Yaklaşık 40 işçinin çalıştığı tekstil atölyesinde personelin çoğunun sigortasız olduğu iddia edildi. 4 kişi tarafından işletilen atölyede personelin maaşını alamadıkları için şikâyetçi olacaklarını söylemelerine üzerine, firma sahiplerinin bütün makineleri toplayarak kaçtığı iddia edildi.

Bebek kıyafetleri üreten atölyenin yaklaşık 3 ay önce kurulduğu öğrenildi. 4 işletmeci tarafından çalıştırılan atölyenin boşaltıldığı, personelin hafta sonu işe geldiğinde ortaya çıktı. Sabah işe gelen çalışanlar kapıların kapalı olduğunu görünce şaşırdı. İşçiler, çevredeki esnafa sorduklarında ise, işletmecilerin makineleri kamyona doldurarak gittiğini öğrendiler.

İşçiler emniyete ve savcılığa müracaat etti.

Orhangazili Melike Ak, 1,5 ay evvel işe girdiğini ifade ederek, “Sigortamı yapmadılar. Bugün yapacağız, yarın yapacağız diye oyaladılar. Şikâyet edeceğimi söylemiştim. Bu sabah işe geldiğimde ise kaçtıklarını öğrendim” dedi.

İşyeri sahibi olarak bildiği kişilere telefon ve sosyal paylaşım sitesi üzerinden ulaşmaya çalıştığını belirten Ak, “Hiçbir çağrıma cevap vermediler. Sonra da beni engellediler” dedi.

Daha önce çocuk oyun salonu olarak kullanılan bir dükkânda faaliyet gösteren tekstil atölyesinin sadece çalışanları değil çevre esnafı da mağdur ettiği ortaya çıktı. Atölyenin hemen karşısında dükkânı olan Ahmet Demir, “Kurulduktan birkaç ay sonra bana gelip, dükkânlarının yetersiz olduğunu ve yemekhane için benim dükkânımı kiralamak istediklerini söylediler. İşleri güzel görünüyordu. Kiraya verdim, işe başladılar. Bir süre sonra başka bir tuttuk oraya taşınacağız dediler. Hürriyet Mahallesi'nde bir yer tutmuşlar, ama orasını da dolandırmak için tutmuşlar. Malları taşırken oraya taşınıyor zannettiğimiz için fark etmedik. Akşamüstü oraya gidince hadise ortaya çıktı. O adamın da makinelerini, vinçlerini götürmüşler. Bize kiralarını taktı, atölyenin kirasını ödememişler. Elektrikler, sular ödenmemiş. 35-40 işçinin maaşları, mesaileri, eşyaları taşıdıkları araçların kira parasını ödemeden kaçtılar” dedi.

Demir, herkesin mağdur olduğunu ve şikâyetçi olacağını söyledi.

Tekstil atölyesinde 2 aydır çalıştığını söyleyen Rabia Şahin ise, “Emeğimiz heba edildi. 2 aydır tek bir kuruş almadık. Hakaret eder gibi yanlarına çağırıp biz size 100-200 lira verelim dediler. Sanki bir burada cep harçlığı için çalışıyormuşuz gibi. Hiç kimseye doğru düzgün maaş yok, sigortamız yok. Arkadaşlarımızı akşam 7'ye kadar çalıştırdılar. Cumartesi, pazar dahil mesaiye kaldık. Ama mesai paraları da verilmedi. Bir gün bile sigortamız yok. bizi susturabilmek için sadece 7 kişinin sadece girişleri yapıldı” diye konuştu.