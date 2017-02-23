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Bir gün önce yakınlarını topladı, ertesi gün hayatını kaybetti

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki iş kadını Ümmü Malgaç geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Genç kadının ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Bir gün önce yakınlarını topladı, ertesi gün hayatını kaybetti

23 Şubat 2017 14:32

Edinilen bilgiye göre; Aydın'da tarım üzerine faaliyet gösteren önemli bir firmanın yetkilisi olan Ümmü Malgaç, önceki gün sanki herşey içine doğmuşçasına tüm yakınlarını evde topladı. Birlikte sevdikleri ile vakit geçiren 37 yaşındaki Ümmü Malgaç kalbinin sıkıştırdığını ve rahatsızlığının arttığını söyledi.

Yakınları ile oldukça güzel vakit geçiren genç kadın, misafirlerini uğurladıktan sonra yalnız başına kaldı. Sabah eşi ile kahvaltı yapan Ümmü Malgaç, kahvaltı sırasında aniden fenalaştı. Daha önceden kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen genç kadın eve çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince evde yapılan ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç kadının duran kalbi hekimlerin tüm çabalarına rağmen çalıştırılamadı. Hayatını kaybeden Ümmü Malgaç Sultanhisar'da kılınan cenaze namazınına ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
Çevresinde çok sevilen ve mütevazı kişiliğ ile tanınan Ümmü Malgaç'ın ani ölümü herkesi üzdü. 

Etiketler: Ümmü Malgaç


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