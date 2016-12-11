İstanbul, Beşiktaş'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen 2 ayrı terör saldırısı nedeniyle Türkiye genelinde 1 günlük milli yas ilan edildi. Başbakanlık Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla bakanlıklara gönderilen yazıda; "10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul'da meydana gelen menfur terör saldırısı sonucunda, hayatını kaybedenlerin acı kaybından dolayı 1 gün süreyle milli yas ilan edilmesi ve bütün bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.