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Bir haftada bir ton kuru mama

Çankaya Belediyesi hava sıcaklığının eksi 15 derecelere ulaştığı soğuk kış döneminde sokakta yaşayan hayvanlar için bir haftada bir ton kuru mama dağıttı.

Bir haftada bir ton kuru mama

17 Ocak 2017 11:27

Çankaya Belediyesinin kış döneminde yiyeceğe ulaşmakta güçlük yaşayan sokak hayvanları için yaptığı çalışma, yoğun olarak Dikmen, Oran, Kırkkonaklar, Bademlidere, Zafartepe, Yaşamkent, Türkkonut, Dodurga, Konutkent, Çayyolu bölgelerinde gerçekleştirildi. Belediye, yaptığı çalışmayla bir haftada 1 ton kuru mama dağıtarak yaklaşık 4 bine yakın hayvana ulaştı. Mama dağıtımının yanı sıra kurumlardan ve işletmelerden alınan atık yemekler de Çankaya sınırlarında belirli noktalara konularak sokak hayvanlarına ulaştırıldı.
Çankaya Belediyesi Yerel Hayvan Görevlileri ile birlikte oluşturulan besleme noktalarına bırakılan yiyecekler, gün aşırı yenilendi. Besin değeri yüksek mamaların tercih ettiğini belirten yetkililer, "Vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını bekliyoruz. Evlerindeki ekmek ve yemeklerin kalanlarını çöpe atmasınlar. Sokak hayvanlarının ulaşabilecekleri noktalara bıraksınlar" çağrısında bulundu. 

Etiketler: Çankaya Belediyesi, kuru mama


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