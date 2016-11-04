Kullanıcılar genellikle bir kelimeyi aratmak için dünya devi Google'a başvururuken, yanlış yazılan kelimelerde kullanıcılarına ''Bunu mu demek istediniz?'' veya ''Yazımı düzeltilmiş şu sorgu için sonuçları görüyorsunuz'' uyarısında bulunan ve doğrusunu gösteren Google, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in yazılımıyla ilgili büyük bir hataya imza attı.

Dün akşam deplasmanda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in Gent ile oynadığı ve 5-3 kazandığı maçı aratmak isteyen kullanıcılar, Google'ın arama motorunda ''Shakhtar Donetsk'' yerine ''Şahtar Donetsk'' yazısıyla karşılaştı.

Böylece; her şeyi bilen Google'ın da yavaş yavaş bir çok hatası gün yüzüne çıkmaya başladı...

İşte Şahtar Donetsk yazılı o hata:

SAATİ DE YANLIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin kış saati uygulamasına geçmemesi, tüm yurtta karışıklığa neden olmuştu. Oyleki birçok kullanıcısı bulunan Google'ın doğrusunu bilir diye arama motoruna ‘'saat kaç’' diye yazıldığında Google da saati yanlış göstermişti. Google arama motoruna saati soran kullanıcılar 1 saat geri alınmış saatle karşılaşmıştı.

Türkiye Gazetesi / Ahmet Aydemir