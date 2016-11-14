Müzik eğitimi almak istediği halde yeterli altyapı olmadığı gerekçesiyle konservatuvara alınamayacağı bildirilen, görüşmeler sonrası girdiği sınavdan birincilikle çıkan ve Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı'na girmeye hak kazanan görme engelli Ümran Sevinç, geçen yıl bölümden ikinci olarak mezun oldu. Müzik için “yaşam ışığım” diyen Sevinç, müzik öğretmeni olmak için EKPSS’ye başvurdu. Başvuruya üniversite diplomasıyla gittiğini ve görevli memurla okuduğu üniversite hakkında sohbet bile ettiklerini belirten Sevinç, memurun eğitim durumuna yanlışlıkla “lise mezunu” yazdığını görme engelli olduğu için fark edemedi. Sınava girip 75 puan alan Sevinç, sınav sonrası sisteme girdiğinde lise mezunu olduğu için öğretmenlik başvurusu yapamayacağını öğrenince büyük şok yaşadı. Aynı zamanda dünyada çok az insanda bulunan ve doğuştan gelen absolut kulak yeteneğine sahip görme engelli Sevinç, "Memur yanlışlıkla eğitim durumuma 'lise mezunu' yazdığı için öğretmenlik için başvuramadım. İki senem alt üst oldu" dedi.

"Memurla sohbet bile ettik"

Sınavın iki senede bir yapıldığını ve iki yıl boyunca sesli kaynaklarla sınava çalışıp bir yandan da formasyon eğitimi aldığını belirten Sevinç, “Öğretmenlik yapmak için sınava girdim ama başvuruda hata oluştuğu için büyük sorun yaşadım. Üniversite mezunu olduğum halde başvuruya lise mezunu yazıldığı için iki senem alt üst oldu. Başvuruya yanımda üniversite diplomamla gittim. Hatta görevli memur ile sohbet ettik, hangi üniversiteden mezun olduğumu da söyledim. Başvuruya lise mezunu yazılmış. Sınava girdim, ardından öğretmenlik için başvuru tarihi günü geldi. Engelli öğretmen alımı yapılıyordu. Sisteme giremedik. ‘Lise mezunu olanlar öğretmenlik başvurusu yapamaz’ diye bir uyarı geldi. Ben de lise değil üniversite mezunu olduğum için o uyarıya çok şaşırdım. Şifremi girdik, lise mezunu olarak görünüyormuşum. O yüzden öğretmen olarak başvuramıyormuşum” diye konuştu.

“İki senem boşa gitti”

Sınavdan 75 puan aldığını söyleyen Sevinç, “İzmir’de belki zor olurdu ama ikinci tercihim tutabilirdi. Daha küçük bir şehirde öğretmen olabilirdim. Şu anda ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Mecburen iki sene sonraki sınavı bekleyeceğim. Bu sınav geçersiz sayıldı. Maalesef çabalarım da sonuçsuz kaldı. Memurlardan çok daha dikkatli olmalarını rica ediyorum. Şu an iki senem boşa gitti. Eğer o hata yapılmasaydı belki ben göreve başlamıştım, bir yerde öğretmenlik yapıyordum. Yetkililerden yardım istiyorum. Eğer olmazsa sınava bir daha gireceğim. Bugüne kadar pek çok sıkıntı çektim ama yılmadım. Bundan sonra da yılmayacağım” ifadelerini kullandı.

Yetkililerden yardım istedi

Yoğun bir tempo ile sınava hazırlandığını kaydeden Sevinç, şunları söyledi: “Dershaneye gitmeden sesli kaynaklardan ders çalışmıştım. Oradan dinleyip soruları çözüyordum. Yoğun bir seneydi, hafta sonları formasyon eğitimindeydim. Yaptıklarım boşa gitti ama her şerde bir hayır vardı. Asıl amacım üniversitede akademisyen olmak ama işe bir okulda müzik öğretmeni olarak başlamak istiyordum. Eğer bir yolu varsa yetkililerden yardımcı olmalarını istiyorum.”

Ceren Atmaca - Halil Karahan



