15 Temuz darbe girişiminin ardından başlayan birlik beraberlik ruhu akademik hayata da yansıyacak. Bu yıldan itibaren akademik yıl açılışları Türkiye genelindeki tüm üniversite rektörlerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törenle yapılacak. Bu yılki açılış Külliye'deki kongre salonunda 18 Ekim Salı gerçekleştirilecek. 2016- 2017 Yükseköğretim Akademik Yılı Külliye'de yapılacak resmi törenle açılmış olacak. Törene devlet ve vakıf üniversitelerinin rektörleri başta olmak üzere idari kadro ve başarılı öğrenciler de katılacak. Törene 2 bine yakın akademisyen davet edildi.

TÖREN 18 EKİM'DE

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ülkedeki birlik ve beraberlik ruhunu canlı tutmak için yapılan bu düzenleme geleneksel hale getirilecek. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç "Akademik yıl açılışları bir şölen haline gelecek" dedi. Bölgesel kalkınmada lokomotif üniversiteler belirlediklerini anlatan Saraç "2006'tan sonra kurulan bazı üniversitelere böyle bir misyon vereceğiz. 100'e yakın kriter belirledik. Bu hafta aday olan üniversiteleri eleyerek sayısını 5'e indireceğiz.

Bu üniversiteleri Cumhurbaşkanımız 18 Ekim'deki törende açıklayacak" dedi. Saraç, yükseköğretimde FETÖ ile mücadele kapsamında kritik ve öncelikli alanlarda öğretim üyelerinin mülakatla alınabileceğini de belirtti.

Ceyda Karaaslan - Sabah gazetesi