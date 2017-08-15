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Bir kediyi daha tüfekle vurdular

Antalya’da bir sokak kedisi daha tüfekle vuruldu.

Bir kediyi daha tüfekle vurdular

15 Ağustos 2017 10:41

Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 224 Sokak'ta dün gece bir kedi, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce havalı tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralandı. Sabah besleme noktasına gelen hayvanseverler bir kedinin hareketsiz şekilde yattığını görünce Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevine götürdü. Kedinin, boyun kısmına bir saçma isabet ettiği belirlendi.

Antalya Candost Derneği Başkan Yardımcısı Serkan Gürsel, aynı bölgede 4’üncü kedinin yaralandığını belirterek, bu kedilerden birinin ise öldüğünü hatırlattı.

Kedilere yüksek bir yerden havalı tüfekle ateş edildiğini dile getiren Gürsel, "Diğer olaylarda polis merkezine şikayete gittik. Ama ateşli silah olmadığı için balistik incelemesi yapılamadı. Bu kedimizin röntgeninde boynunda bir saçma tespit edildi. Şuan tedavisine devam ediliyor. Tekrar polis merkezine ve savcılığa şikayette bulunacağız. Bu şüpheliyi yakalamadıkça olayların arkası kesilmeyecek. Saçmalardan birisi o bölgede oynayan insanlara da gelebilir. Bir canımızın daha saçmaların hedefi olmaması için konunun sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi. 

İsa Akar


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