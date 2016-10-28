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Bir köpek ve otomobil vakası daha

Muğla’nın Milas ilçesi Güllük Mahallesi’nde, Sakarya’da köpeklerin bir otomobili parçalaması olayının benzeri yaşandı. Sokak köpekleri, henüz bilinmeyen bir nedenle otomobilde yaklaşık 2 bin liralık zarara sebep oldu.

Bir köpek ve otomobil vakası daha

28 Ekim 2016 13:40

Milas’ın Güllük Mahallesi’nde Sokak köpekleri bir otomobilde maddi hasar oluşturdu. Olaydan 1 hafta önce Yatağan ilçesinden 50 bin lira değerinde otomobil satın alan Güllük Limanı’ndaki gümrük görevlisi Kahraman Kaya, önceki gece saatlerinde Atatürk Mahallesi’ndeki evinin önüne aracını park etti. Kaya, işe gitmek için sabah uyandığında otomobilinin ön kısmında hasar meydana geldiğini gördü. Otomobilde ve çevrede inceleme yapan Kaya, zararın sokak köpekleri tarafından verildiği bilgisini edindi. Kaskosu da bulunmayan otomobilin yetkili servisiyle görüşen Kaya, durumun garanti kapsamına girmeyeceğini öğrendi. Yaşanan olay karşısında şok olan Kaya, zararı kendi imkânlarıyla karşılayacağını kaydetti.

Güllük’teki olayı inceleyen Veteriner Hekim Gülizar Atıcı, hayvanların da insanlar gibi psikolojiye sahip olduğunu belirtti. Köpeklerin araca zarar verme sebebinin, kendi varlıklarının araç sahibi tarafından tehdit edilmesi olabileceğini kaydeden Atıcı, bunun dışında otomobilin kaput kısmına gizlenen bir kediye ulaşmak da olabileceğini dile getirdi. Atıcı, bunun dışında sokak hayvanlarının eşyalara zarar vermesinin çok güçlü bir ihtimal olmadığını kaydetti.

Otomobil sahibi Kaya, kendisinin hayvansever olduğunu, köpeklere herhangi bir zararı dokunmadığını ifade etti.

Ayrıca Kaya, Sakarya’da yaşanan köpek saldırısında hasar alan araçla, kendi aracının aynı marka olduğuna dikkat çekerek; konunun firma yetkililerince araştırılmasını istedi.


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