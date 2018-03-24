Bir mektupla doktoru ayağına getirdi

8. sınıf öğrencisi Çiğdem Kaya, İstanbul Çapa Tıp Fakültesine gönderdiği bir mektupla fakülteye olan hayranlığını anlattı. İstanbul Tıp Fakültesinde sosyal medya hesabında fenomen olan Kaya, yazdığı mektupla gönlünü fethettiği doktoru ayağına kadar getirdi. Mardin’de yaşayan 8. sınıf öğrencisi Çiğdem Kaya 3 kardeşi ile beraber Mardin Kabala Kayacan Ortaokulunda okuyor. Aynı okulda okuyan kardeşi 11 yaşında 6. sınıf öğrencisi Aslı Kaya’ya öğretmeninin verdiği valiliğe ya da üniversitelere mektup yazın ödevinden esinlenerek kendisi de, Çapa Tıp Fakültesine olan hayranlığını dile getiren bir mektup yazarak postaya verdi. Postaya giden mektup fakültenin sosyal medya hesabında paylaşılarak çok fazla ilgi gördü. Bu ilgililerden biri de İstanbul Tıp Fakültesi mezunu dahiliye uzmanı Kızıltepe Devlet Hastanesi Başhekim yardımcısı Alihan Oral oldu. Oral, mektuptan etkilenerek Çiğdem Kaya’yı okulunda ziyaret etti. Okulunda üstün başarı gösteren Kaya, en büyük hayalinin doktor olmak olduğunu söyledi. Kaya, "Dayım da doktor ona özeniyorum. Ben de onun gibi doktor olmak istiyorum" dedi.

Kaya ile aynı yollardan geçtiğini söyleyen Dr. Alihan Oral, zamanında kendisine yol gösteren birinin olmadığını söyledi. Oral, "Bunun için ben bir yol gösterici olmak istedim. Mektuptan çok etkilenerek Çiğdem’i ziyaret etmek istedim. Umarım hayalini gerçekleştirir ve İstanbul Çapa Tıp Fakültesini kazanır" diye konuştu.

“Ben de aynı yollardan geçtim’’

Dahiliye uzmanı Kızıltepe Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Alihan Oral, İstanbul Tıp Fakültesi mezunu olduğunu söyledi. Oral, "İstanbul Tıp Fakültesi hesabında Çiğdem'in mektubu paylaşılmıştı. Ben de oradan gördüm. Mardin’de olduğum için de Çiğdem'i ziyaret etmek istedim. Çiğdem ile biz aynı yoldan geçiyoruz aslında, ben de aynı yoldan geçtim. Yine benzer bir okulda okudum. Yol gösterecek birini bulamıyordum. Dolayısıyla ben de onlara yol göstermek istedim. Öncelikle okul müdürüne ulaştık. Çiğdem’in olduğu, okuduğu okulu ziyaret etmek istediğimizi belirttik. Çeşitli hediyelerle okulda bir söyleşi şeklinde, bir düzenleme yaptık. Çiğdem İnşallah arzuladığı, istediği İstanbul Tıp Fakültesine yerleşir. Biz de onun takipçisi olacağız. İnşallah vatana millete iyi bir doktor olarak yetişir" ifadelerini kullandı.

"Kendimi orada görerek o hissi yaşayarak yazdım mektubu’’

Çiğdem Kaya, en büyüm hayalinin doktor olmak olduğunu söyledi. Kaya, "Mektuba cevap geleceğini düşünmüyordum. Bu ilgi beni çok mutlu etti. Mardin Kabala Kayacan Ortaokulunda okuyorum, derslerimi çok seviyorum. Öğretmenlerimi çok seviyorum. En sevdiğim ders Matematik. Kitap okumayı, test çözmeyi çok seviyorum. Kardeşimin sınıfının hocaları onlara bir ödev verdi. Bir mektup yazın diye. Bir valiliğe, ya bir fakülteye veya bir liseye olabilir diye. Ben de kardeşim yazarken onu gördüm. Ondan esinlenerek Çapa Tıp Fakültesine bir mektup yazmak istedim ve yazıp o gün postaya verdim. Kendimi orada görerek, o hissi yaşayarak o mektubu yazdım. Karşılığını alamayacağımı düşündüm. Ama Çapa Tıp Fakültesine çok teşekkür ederim. Buradan selamlarımı yolluyorum her şey için çok teşekkür ediyorum. Alihan hocamızın da sunumu çok güzeldi. Okuldan çoğu öğrenci fakültelere liselere cevap gelmediği için bende dedim herhalde cevabı gelmez, ama karşılığını aldığım için çok mutluyum. En büyük hayalim doktor olmak, benim dayım doktor ona özenerek bu mesleği istiyorum" dedi.

Çiğdem Kaya’nın babası Hayrettin Kaya, kızından umutlu olduğunu söyledi. Kaya, "Onun arkasındayız. Tabi ki bu çocuklar geleceğimizdir. Her zaman onların yanında ve arkasındayız. Öncelikle okulundaki hocalara çok teşekkür ediyorum. Alihan Oral’a da çok teşekkür ediyorum. Demek ki o da bu yollardan geçmiş ki böyle bir şeyler yapmak istedi" şeklinde konuştu.

Kabala Kayacan Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Gülsün Eroğlu ise çalışmaya nasıl başladıklarını anlattı. Eroğlu, "Bu çalışmaya şöyle başladık. Öğrencilerimize yazı anlatım becerisi kazandırmak için bir dilekçe etkinliği yaptık. Dilekçe her Türk vatandaşının bilmesi gereken resmi yazışma kuralı. Bu kurallar çerçevesinde öğrettim ve gönüllülük esaslıydı. İsteyen gerçek bir dilekçe yazıp üniversitelere veya il valiliklerine gönderebilir demiştim. Aslı gönüllü olarak yaptı bu çalışmayı. Aslı’da Nevşehir Valiliğine yazdı" diye konuştu.

Çiğdem Kaya’nın kız kardeşi 11 yaşında 6. sınıf öğrencisi Aslı Kaya dilekçesini Nevşehir’e yazdığını söyledi. Kaya, "Nevşehir valiliğinden bana broşür falan göndermelerini istedim. Onlar da gönderdi. Ben de onlara teşekkür mektubu yazdım. Sonra ablamda benim gönderdiğimi görünce oda İstanbul Çapa Tıp Fakültesine gönderdi’’ dedi.

Diler Erbeyi