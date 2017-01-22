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Bir ömür boyu mutluluğa 'Evet' dediler

Manisa’da uzun yıllar gazetecilik yaptıktan sonra Akarlar İnşaat’a geçen Mehmet-Zarife Akar çiftinin oğulları Musa Akar, Servet-Nermin Semiz çiftinin kızları Mehtap Semiz (Akar) ile muhteşem bir düğünle dünya evine girdi.

Bir ömür boyu mutluluğa Evet dediler

22 Ocak 2017 09:56

Kına gecesini Anemon Hotel’de gerçekleştiren Mehtap-Musa çiftçi, düğünlerini ise Arena Düğün Salonunda yaptı. Genç çifti bu mutlu günlerinde AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Şule Uygur ve İdris Avşar, MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, Manisa Girişimci İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Aslan Yılmaz, Manisa Medya TV Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Polat, Manisa İş-Kur İl Müdürü Sinan Aktaş, Manisa Kalıp ve Makina İmalatçıları Birliği (MAKİM) Başkanı Abdurrahim Arslan, Manisa Medya TV Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Akar, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, iş dünyası, sanayiciler, basın mensupları ve genç çiftin yakınları katıldı

6 şahitli nikah

Katılımın oldukça yüksek olduğu düğün merasiminde genç çiftin nikahını Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur kıyarken şahitliklerini ise AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, Abdullah Polat, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Halil Özkan yaptı. Baybatur, evlilik cüzdanını geline vererek, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi. MHP İl Başkanı Erkan Öztürk ile Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur Mehtap ile Musa çiftine Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye ederken, dansla başlayan düğün gece boyunca halaylarla devam etti. 


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