Bir sabah uyandı, eşini hatırlamadı

ABD’de yaşanan olay, duyanları şaşkına çevirdi. 2016 yılı Eylül ayında Raquel Gonzales adlı kadın, odasına gittiğinde eşi Adam Gonzales'in kendisine bir yabancıymış gibi baktığını fark etti. Adam Gonzales, "Nerede olduğunu biliyor musun? Hangi yıldayız biliyor musun? Benim adımı biliyor musun” gibi sorular soran eşine her defasında hayır yanıtını verdi.

“Daha fazla soru sorabilirdim ama sormadım. Çünkü o da bunca şeyi hatırlayamadığı için üzülüyordu” diyen Raquel, eşi 3 çocuğunu dahi hatırlamayınca ağlamaya başladığını söyledi.

Şimdiki eşi ve bir çocuğunun annesi Raquel ile 2015’te evlenen Adam’ın annesi, sadece annesini hatırlayabilen oğluna, eşi Raquel’in onu çok sevdiğini ve eşine güvenebileceğini söyledi. Böylelikle Adam ve Raquel tekrar birbirlerini tanımaya başladı. Fakat bir süre sonra Adam eşine evli olmalarına rağmen eşinden hoşlanmadığını çünkü aslında Raquel’i hiç tanımadığını söyledi. O günden sonra Raquel her gün eşiyle ilgilenerek Adam’a hayatı yeniden öğretmeye başladı.

Hafızası aniden geri geldi

Adam, 2016 yılının Aralık ayında yani hafıza kaybından yaklaşık 3 ay sonra bir sabah uyandığında ise eşiyle tanıştıktan sadece 1 yıl sonrasını hatırlamaya başladı. Birçok test yapılmasına rağmen, Adam’ın yaşadığı hafıza kaybının nedeni belirlenemedi.

“Artık evliliğimizde daha önceden olmayan bir tatlılık var” diyen Raquel Gonzales, başlarına gelen felaketin aslında bir lütuf olduğunu ifade etti. Adam ise “Tüm hayatım değişti ve bu güzel bir faciaydı” ifadesini kullandı.

Eski sevgilisi tarafından elektrik kablosuyla boğulmuş

Adam Gonzales'in 2016 yılında yaşanan olaydan önce de hafızasını kaybettiği, ilk eşinden 2 çocuğu olan ve boşanan Gonzales'in tanıştığı sevgilisi tarafından 2001 yılında elektrik kablosu ile boğularak bir garajda ölüme terk edildiği öğrenildi. Hastaneye götürülene kadar kalbi 3 defa duran Gonzales'in 4 ay boyunca komada kaldığı ortaya çıktı. "Uyandığımda kim olduğumu, nerede olduğumu hatta evlenip boşandığımı ve 2 çocuğumun olduğumu dahi hatırlamıyordum” diyen Adam Gonzales, yıllarca hastanede tedavi gördü. Yürümeyi ve konuşmayı tekrar öğrenen Gonzales'in hafızası 2016 yılına kadar da tam olarak yerine gelmiş değildi.