Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Bir tarih yazdık ve onun keyfini çıkaracağız

Bir tarih yazdık ve onun keyfini çıkaracağız

Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, “Bir tarih yazdık ve onun keyfini çıkaracağız. 2016’nın son hedefi olarak gruplardan çıkmayı kendimize hedef koymuştuk. Çok şükür bunu da lider olarak başardık" dedi.

Bir tarih yazdık ve onun keyfini çıkaracağız

08 Aralık 2016 22:03

Osmanlıspor Genel Menajeri Yurtgüven, Zürih maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Osmanlıspor’un bir üst tura çıkmasının aile olabilmenin başarısı olduğunu belirten Yurtgüven, “Dile kolay 12 tane maç oynadık Avrupa’da ve sadece 2 maç kaybettik. Bir tarih yazdık ve onun keyfini çıkaracağız. 2016’nın son hedefi olarak gruplardan çıkmayı kendimize hedef koymuştuk. Çok şükür bunu da lider olarak başardık. İspanya’nın Villarreal gibi güçlü bir takımının önünde lider bitirerek bunu başardık” diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 takım arasında kalmakla işin bitmediğini ifade eden Yurtgüven, “Biz de kendimizi kontrol edip gerekli ihtiyaçlar doğrultusunda hamleler yapacağız ki daha yukarılara sağlıklı bir şekilde ilerleyelim. Transfer dönemine 1 aydan az bir vakit kaldı. Bu dönemde yoğun bir maç trafiğimiz var. Oyuncularımızın göstereceği performans bunu belirleyecek. Umuyorum ve diliyorum ki gerek kalmasın ama bir iki bölgeye takviye yapabiliriz” şeklinde konuştu.

Etiketler: Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç