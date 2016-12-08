Osmanlıspor Genel Menajeri Yurtgüven, Zürih maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Osmanlıspor’un bir üst tura çıkmasının aile olabilmenin başarısı olduğunu belirten Yurtgüven, “Dile kolay 12 tane maç oynadık Avrupa’da ve sadece 2 maç kaybettik. Bir tarih yazdık ve onun keyfini çıkaracağız. 2016’nın son hedefi olarak gruplardan çıkmayı kendimize hedef koymuştuk. Çok şükür bunu da lider olarak başardık. İspanya’nın Villarreal gibi güçlü bir takımının önünde lider bitirerek bunu başardık” diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 takım arasında kalmakla işin bitmediğini ifade eden Yurtgüven, “Biz de kendimizi kontrol edip gerekli ihtiyaçlar doğrultusunda hamleler yapacağız ki daha yukarılara sağlıklı bir şekilde ilerleyelim. Transfer dönemine 1 aydan az bir vakit kaldı. Bu dönemde yoğun bir maç trafiğimiz var. Oyuncularımızın göstereceği performans bunu belirleyecek. Umuyorum ve diliyorum ki gerek kalmasın ama bir iki bölgeye takviye yapabiliriz” şeklinde konuştu.