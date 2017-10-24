'Bir Yaz Gecesi Rüyası' perdelerini İstanbullular için açıyor

Shakespeare’nın “Bir Yaz Gecesi Rüyası”oyunu İstanbullu tiyatro severleri 9 Kasım’da Uniq Hall’ de masalsı bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. Seyircisi ile buluşmak için gün sayan “Bir Yaz Gecesi Rüyası”nın sezonun en iddialı yapımlarından olması bekleniyor. Dünyaca ünlü yönetmen Aleksandar Popovski ile tekrar sahnelere dönen oyunda ödüllü tiyatro oyuncuları Levent Üzümcü, Neslihan Yeldan, Sezai Aydın, Beyti Engin ve Arda Aydın rol alıyor. Oyun, ilginç akrobatik detayları, kırmızı kadife perdeleri ve sahne tekniğinde devrim oluşturan orman efektiyle sergilenecek. İstanbul’daki gösterimini kapalı gişe oynayacak olan “Bir Yaz Gecesi Rüyası” oyununun başrol oyuncusu Levent Üzümcü ve hem oyunun yapımcılığını üstelenen hem de oyunda rol alan Arda Aydın oyuna dair İHA’ dan Güneş Coşkun’ un sorularını cevapladı.

“Uykuyla Uyanıklık Arası İnsanların Garip Durumlarını Anlatan Oyun”

Tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü, Aleksandar Popovski’nin Shakespeare’in “Bir Yaz Gecesi Rüyası” oyununu yorumlayışını, “Aleksandar ile bizim ikinci çalışmamız. Aleksandar, bizden biri gibi. Shakespeare de doğru anlatıldığı, doğru söylendiği zaman bizden biri gibi. “Bir Yaz Gecesi Rüyası” Shakespare’in eğlenceli oyunlarından biri ama aynı zamanda karanlık noktaları da var. Oyun biraz da uykuyla uyanıklık arasında olma hali gibi. Uyandığımızda nerede olduğumuzu bilemediğimiz, acaba uyuyor muydum, rüyada mıydım dediğiniz zamanlar vardır ya, bu oyun o zamanları anlatıyor. Gerçekle rüya oyun içerisinde birbirine karışıyor. Oyunun içerisinde başka bir rüya hayatı var. Başka bir gerçeklik varmış gibi görünüyor ama hangisi gerçek hangisi rüya hepsi birbirine giriyor. Biz bu çalışmada, bu durumun üzerine gitmeye çalıştık, Aleksandar’da oradan tuttu. Zaten yaptığımız oyunlarda dekor, kostüm ve oyuncuların o serbest yetenekleri Aleksandar’ın kafasında başka bir noktaya doğru gitti ve onların hepsini bir düzen içerisine almaya başladı. Kendi inandığı dünyayı, kendi anlatmak istediği şeyi o dünya üzerinden anlatmaya başladı. Aleksandar, klasik tiyatro yönetmeyi çok seviyor, ben de klasik tiyatroda oynamayı seviyorum. Çünkü oyuna başka bir açıdan bakıp, başka bir soluk verebiliyorsunuz, ya da verdiğiniz her soluğa ve açıya onun kapısı açık. Onu klasik yapan da bu zaten. Kostüm, dekor ve yönetmenin fantazileri bir araya geldiğinde oyuncuların özgür bakışıyla birlikte bir anda bambaşka bir hayal alemi çıkıyor karşınıza. Biz seyirciyi, o hayal aleminin içerisine hepimiz birden kollarımızı açarak davet ediyoruz. Oyunda seyircilere çok zevkli, çok keyifli ve derdini anlatabilen çok güzel iki saat yaşatıyoruz. İnsanların o uykuyla uyanıklık arası garip durumlarını anlatan ilginç bir oyun karşımıza çıkıyor” şeklinde ifade etti.

“İnsanların ömürleri boyunca izleyecekleri en iyi prodüksiyonlardan bir tanesi”

İstanbul’da 9 ve 21 Kasım tarihlerinde sergilecek olan “Bir Yaz Gecesi Rüyası”, 16 Kasım’da Ankara, 30 Kasım’da ise İzmir’de tiyatro severlerle buluşacak. Çıkacakları turnede oyunlara gelecek seyirciye vermek istediği mesaj konusunda Üzümcü, “İzmir ve Ankara da böyle bir prodüksiyonun, böyle bir algının, böyle bir sahne şovunun her zaman izlenebilecek bir şey olmadığını belirtmek isterim. İddia ediyorum ki, bu oyun insanların ömürleri boyunca izledikleri en iyi prodüksiyonlardan bir tanesi olacak. Bu oyunun bir şehirden başka bir şehre gidebilmesi bir tiyatro için küçük bir servettir. Biz tiyatro için bunun altına girdik, onlarda bizi yalnız bırakmazlarsa seviniriz. İlk başta seyircilerimizi bekleriz gelirlerse ne mutlu bize, gelir ve izlerlerse ömürleri boyunca unutmayacakları bir deneyim yaşayacaklarından hiçbir şüphem yok”

“Çok farklı, eğlenceli ve çok sarkastik bir yorum”

“Bir Yaz Gecesi Rüyası”nın yapımcısı ve aynı zamanda oyunda rol alan Arda Aydın oyunun sahneye hazırlanış sürecine dair, “Bu oyun bizim için 3,5 sene önce, Aleksander için ise 10 sene önce başlayan bir serüvendi. “Bir Yaz Gecesi Rüyası” 10 sene önce Hırvatistan’da ilk olarak aynı rejiyle sahneye çıktı. Biz burada tahminen dördüncü röprizi oynuyoruz. Tabii Aleksandar’ın bu yorumu Türkiye için çok yeni, çok uç ve Türkiye’ye aykırı. Ben daha önce birçok “Bir Yaz Gecesi Rüyası”yorumu izledim. Türkiye’de ve yurt dışında da izledim. Yurtdışından Türkiye’ye gelen tiyatrolarda da izledim ama oyun bizim oynayacağımız haliyle çok farklı, eğlenceli, çok sarkastik ve Shakespeare’ın tekstini oyuncunun sırtına en ağır şekilde yükleyip oyuncunun bunun aktarmasını emreden bir yorum diyebilirim” ifadelerini kullandı.

“Tiyatro iyidir iyileştirir”

Bir oyunun hem yapımcısı, hem de oyuncusu olmanın çok zor ve sorumluluğunun ağır ama bir o kadar da keyif verici olduğunu belirten Arda Aydın; “Bir Yaz Gecesi Rüyası maddi ve manevi olarak çok büyük bir prodüksiyon. Oyunun tasarımında çalışan insanlar dahil, oyunda oynayan ve sahne gerisinde çalışan insan çok fazla ve bunu yürütmesi gereken biri var. Bu kişi ben oldum. Aslında bu benim istediğim bir şey değildi. Oyunu sevdiğim ve bu oyunun bir şekilde seyirciyle buluşması gerektiğine inandığım için bu işe girdim. Hepimiz aslında oyuna inandığımız için bu işe girdik. Her anlamda maddi manevi büyük zorluklarla mücadele ediyorum. Ama iş tahtanın üzerine çıkıp sahneye geldiği anda ışıkları üzerinizde gördüğünüzde o büyük yorgunluktan arınıyorsunuz. O ana kadar sahip olduğunuz bütün dertlerden sıkıntılardan en azından iki saat kadar arınıyorsunuz.Tiyatronun en güzel tarafı bu işte. Son zamanlarda söylenen çok meşhur bir laf var “Tiyatro iyidir, iyileştirir”. Bu doğru bir şey. Bu oyun beni muhtemelen 9 Kasım’da iyileştirecek” dedi.

“9 ve 21 Kasım tarihlerinde İstanbul, 16 Kasım Ankara, 29-30 Kasım İzmir”

Çıkacakları turnede seyirciyi “Bir Yaz Gecesi Rüyası” oyununa ısrarla beklediğini belirten Aydın; “Oyun 9 ve 21 Kasım tarihlerinde İstanbul’da Uniq Hall’’de, 16 Kasım’da Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu’nda ve 29 ve 30 Kasım tarihlerinde İzmir Tepekule Kongre ve Kültür Merkezi’nde seyirci karşısına çıkacak. Çok meşakkatli bir oyun olması itibariyle, dekorun ve bir çok şeyin bir yerden başka bir yere taşınması da çok zor. Ama biz, bu meşakkate rağmen büyük şehirlere turne düzenleyelim istedik. Herkesi ısrarla oyunumuza bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.