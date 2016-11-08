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Biri boğazı kesilmiş biri sırtından bıçaklanmış 2 kişi bulundu

Aydın’da gece yarısı biri boğazı kesilmiş, diğeri sırtından bıçaklanmış iki kişi yaralı halde bulundu.

Biri boğazı kesilmiş biri sırtından bıçaklanmış 2 kişi bulundu

08 Kasım 2016 08:36
Biri boğazı kesilmiş biri sırtından bıçaklanmış 2 kişi bulundu - Tıkla İzle

Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, olaydan sonra otomobilini olay yerinde bırakıp kaçan bir şüpheli aranıyor. Polis olayı aydınlatabilmek için gece yarısı olayın meydana geldiği bölgedeki yeni sürülmüş bamya tarlasında uzun süre delil aradı. Ulaşıma kapatılan yolda çalışmalar devam ediyor.

Aydın Efeler İlçe merkezi Işıklı yolunda gece yarsı iki kişiyi kanlar içinde görenler durumu polis ve 112 Acil Servis’e ileterek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri biri boğazından kesilmiş diğeri sırtından bıçaklanmış iki kişiyi kanlar içinde buldu. Ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Y.K. ve E.Y. isimli yaralılardan Y.K.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olaydan sonra bölgede inceleme yapan polis ekipleri 20 plakalı bir otomobil ile bölgeye gelip şahısları bıçakla kestiği iddia edilen Y.E.M. isimli şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis olaydan sonra bölgede bırakılan otomobilde de parmak izi çalışması yaptı.

“Yol trafiğe kapatıldı, yeni sürülen tarla didik didik arandı”
Biri boğazı kesilmiş, diğeri sırtından bıçaklanmış iki kişinin yaralanması olayının sebebini araştıran polis ekipleri, olayın meydana geldiği Işıklı yolunu trafiğe kapatarak bölgede çalışma başlattı. Çalışmalar esansından yolun hemen yanında bulunan yeni sürülmüş bamya tarlasında olayla ilgili çeşitli deliller elde eden ekipler tarlada uzun süre arama yaptı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtilirken, olaydan sonra firar eden Y.E.M. isimli şüphelinin de arandığı belirtildi. 

Etiketler: aydın, bıçaklama


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