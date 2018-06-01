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Biri bu ilçeyi durdursun

Ordu-Giresun Havalimanının hizmete açılmasının ardından Ordu'nun Gülyalı ilçesinde daha önce en pahalı arsa veya gayrimenkulün metrekaresi 200 liradan alıcı bulurken, bugün metrekaresi bin 250 ile bin 500 liradan satışa sunulmaya başlandı.

Biri bu ilçeyi durdursun

01 Haziran 2018 13:33
Biri bu ilçeyi durdursun - Tıkla İzle

Türkiye’nin prestij yatırımlarından biri olan ve denize inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanı, bir ilçenin hayatını değiştirdi. Ordu’nun Gülyalı ilçesinde 3 yıl önce hizmete giren havalimanından bugüne kadar 2,5 milyon yolcu yararlandı. Havalimanı sebebiyle Gülyalı ilçesindeki emlak fiyatları da adeta borsa gibi sürekli yükseldi. 3 yıl önce en pahalı arsanın metrekaresi 200 lirayken bugün bin 250 ile bin 500 lira seviyesine ulaştı. Fiyatların yüksekliği ilçede turistik tesis ve gayrimenkul yatırımı yapmak amacıyla arazi ve bina arayan iş adamlarını da zor durumda bıraktı.

Fiyatlar yüksek olduğu için çok satış yok 

Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen, ilçede arsa fiyatlarının oldukça yükseldiğini ifade ederek, "İlçemizde havalimanı yapılmadan önce ana yol kenarı ve havalimanını kuş bakışı gören yerlerde 1 dönüm arsayı metrekaresi 100-150 liradan 100-150 bin liraya alabilirdiniz. Geçen yıl arsanın metrekaresi bin lira civarındaydı. Şimdi metrekaresi bin 250-bin 500 lira hatta arazi durumuna göre 2 bin liradan satılıyor. Yani şu anda bir dönüm araziyi 1,5 milyon, hatta 2 milyon liradan aşağı alamazsınız. Ama çok satış yok. Çünkü arazi sahipleri havalimanı geldi, Ordu Gülyalı ilçesine doğru büyüyor düşüncesiyle fiyatları yüksek tutuyor. Haliyle alıcı ile satıcı ortak bir noktada bir araya gelemiyor" dedi.

Havalimanından 3 yılda 2 milyon 550 bin 86 yolcu taşındı 

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde Ordu ve Giresun illerinin ortak kullanımı için, 36 milyon ton taş ile denizde 2 milyon metrekare alan doldurularak yapılan havalimanının temeli 2011 yılı Temmuz ayında atıldı. Türkiye'nin ve Avrupa'nın deniz üzerine yapılan ilk, dünyanın ise ikinci havalimanı olan ve 400 milyon liraya mal olan Ordu-Giresun Havalimanı, 22 Mayıs 2015'te hizmete açıldı. Havalimanından 3 yılda 19 bin 567 uçak seferiyle 2 milyon 550 bin 86 yolcu taşındı.  

 

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