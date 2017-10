Birleşen adaylar Gaziantep'te seyahat acenteleri ile buluştu

TURSAB Başkan adayı olan Değişim Hareketinin lideri Firuz Bağlıkaya ile Güçlü TÜRSAB Platformunun lideri Hasan Erdem, birleşme kararını açıkladıktan sonra ilk yurt içi gezisini Gaziantep'e yaptı. Gaziantep'teki seyahat acenteleri ile buluşan Bağlıkaya ve Hasan Erdem, yoğun ilgi gördü. Özel bir otelin toplantı salonunda gerçekleşen yemekli buluşmada önce Firuz Bağlıkaya sunum yaptı.

Hayata geçirilecek projeleri tek tek anlatan Bağlıkaya, verdikleri sözleri yerine getirmek için bir dönemin yeterli olduğunu ifade etti. Bağlıkaya, "Bugüne kadar buraya aday olanların hepsi koltuk sevdasına aday olmuş. Bizim öyle bir derdimiz yok. Biz meslek sevdamız ve gerçekten yapabileceklerimizi bildiğimiz için aday olduk. Çok önemli projelerden bir kısmını anlattı. Bunları ilk 2 yılda tamamlayacağız. Bunları tamamlamak için 10 dönem, 5 dönem istemiyoruz, bir dönem yeter" dedi.

"Her gün 2 acente kuruluyor"

Bağlıkaya, seyahat acentelerinin en önemli sorunlarından birinin her gün artan rakipleri olduğunu belirterek, günde 2 seyahat acentesinin kurulduğunu ifade etti. Bağlıkaya, "Öncelikli derdimiz seyahat acentelerinin kuruluşunu engellemek veya yavaşlatmamız gerekiyor. Her gün 2 seyahat acentesi kuruluyor ortalama. Bayram ve seyran yılbaşı, ay başı fark etmiyor. Her gün 2 seyahat acentesi kuruluyor. Bizim pastamız, iş hacmimiz büyüyor mu? Önceki senelere göre ne daha fazla iyi de daha fazla acente kuruluyor. 1138 acente kurulmuştu, 20 gün önce baktığımda. Seçime kadar bin 400’ü bulur. Zaten 2 sene 700 gün. Yani Seyahat Acenteleri birliği belge verirken bakmıyor" dedi.

"Karamürsel'den elbise alır gibi belge alınıyor"

TURSAB'ın mevcut yönetiminin seyahat acenteleri belgesini verirken her türlü kolaylığı sağladığını vurgulayan Bağlıkaya, "Zannedersiniz Karamürsel'den elbise satın alıyorsunuz. Adeta belge ticareti yapar haldeler. Seyahat Acenteleri Birliği bizim belgemizi pazarlamaya yöneliktir yani bizlere rakip çıkartamaya yöneliktir. Bizim dönemimizde yüksek paraya belge satılacak, mesleki kriterler getireceğiz. Büfe açmaya parası yetmeyen acente açar hale geldi. Bizim dönemimizde seyahat acentesi kurmak gerçekten zor olacak" diye konuştu.

"Belge devrine müsaade edeceğiz"

Seyehat acentelerinin öncelikli sorunları arasında ise belgelerin devrine müsaade edilmemesi olduğunu ifade eden Firuz Bağlıkaya, "Seyehat acentesi belgelerin devrine müsaade edeceğiz. Biz seyahat acentesi belgesini şu anda satamıyoruz. Şirketle birlikte satabiliyoruz. Kimse de şirketle birlikte almak istemiyor. Belgemizin değer ifade etmesi için çalışıyoruz. Anonim şirketi kurmak istediğinde sermaye olarak belge gösterdiğinde hiçbir değeri yok. Gerçekten sıfır değeri olan bir şey oldu. Çünkü bizim, seyahat acentelerinin yaptığı her şeyi herkes yapıyor. Belgeyi almak artık enayilik haline gelmeye başladı. Bizim dönemimizde, gerekli yasalar düzenlemeleri yaparak, seyahat acentelerinin bu kadar rahat alınmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Şengay vizesi

Bağlıkaya, bir çok seyahat acentesinin Şengay ülkelerine vize almakta zorlandığını da hatırlatarak, seçimi kazanmaları halinde TURSAB bünyesinde sadece birlik üyelerine hizmet verecek bir Şengay Ofisi kuracaklarını kaydetti. Kaçak faaliyet gösteren sahte acenteler sorunu bulunduğunu da hatırlatan Firuz Bağlıkaya, "Kaçak faaliyet gösteren sahte seyahat acentelerine müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda tüm acenteler sıkıntılı. Gerektiği şekilde bu denetimler yapılmıyor. Göstermelik denetimler yapılıyor. Seyahat acenteleri birliğinin tek başına denetim yapılabilir hale gelmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Bağlıkaya, cac ve umre organizasyonları ve havayolu seyahatleri ile ilgili turizm acentelerinin sorunları gibi bir çok konuda projeleri olduğunu da ifade etti.

Hasan Erdem ise Gaziantepli olduğunu hatırlatarak, "Bugün benim için önemli bir gün. Çünkü sevdamızın gerçekten koltuk olmadığını, mücadelemizin bir makam ve mevki için olmadığını, öncelikle kendi memleketim Gaziantep şehrinde dile getirmek nasip oldu" dedi.

Tüm acente temsilcilerine birlik için çağrıda bulunan Erdem, "Burada yıllarca mağdur edilen acentelerimiz var, yıllarca hakları ellerinden alınan acentelerimiz var. Maalesef gücü ve itibarı yok olan kurum var. biz elimizden alınan hakların ne şekilde geri alınması gerektiği yönünde mücadele veriyoruz. Bu hakların ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Yeni şeyler söylenmiyor maalesef. Keşke bunlar yıllar önce yapılmış olsaydı da bugün burada bunları konuşmamış olsaydık. Geçmişe baktığımızda daha güçlü TURSAB vardı. Acentelerin devir hakları vardı, acentelerimiz daha değerliydi. Pastamız daha büyüktü. Rakiplerimiz daha azdı. Her şey olumsuz bir şekilde gitmiş ama mevcut yönetimdeki insanları eleştirdiğinizde, 'Biz mazlumuz, mağduruz, her yerde bizi eleştiriyorsunuz, sosyal medyada bu kurumu küçültüyorsunuz” diyorlar. Aslında bunu söylemek yerine 'Bizi eleştiriyorsunuz ama 20 yıldır, şunu yaptık, bunu yaptık diye gerçekleştirdikleri hizmetleri tek tek açıklamaları gereklidir. Bu iddialarımızı da çürütmeleri gerekir. Maalesef bu mağdur politikası, şark kurnazı politikası onlar için bir strateji haline gelmiş. Bunlara artık kanmamak gerekir" dedi.

Oy kullanma çağrısı

Erdem, tüm TÜRSAB üyelerine 2-3 Aralık tarihlerinde yapılacak olan seçimlerde oy kullanmaları çağrısında bulunarak, "Seçim tarihi çok yaklaştı. Seçime yoğun bir şekilde katılım sağlamak, Demokratik hakkınız olan oylarınızı o genel merkezde size hizmet etmeyen ağalık eden, haklarınızı korumayan sizi yalnız bırakan insanlara en iyi dersi vermenizi istiyoruz" diye konuştu.

Serhat Demir - Orhan Erkılıç