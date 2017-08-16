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Birleşik Krallığın yeni uçak gemisi 'HMS Queen Elizabeth' limana geldi

Birleşik Krallığın yeni uçak gemisi 'HMS Queen Elizabeth' İngiltere'nin güneyindeki liman şehri Portsmouth'a geldi.

Birleşik Krallığın yeni uçak gemisi HMS Queen Elizabeth limana geldi

16 Ağustos 2017 14:27
'HMS Queen Elizabeth' limana geldi - Tıkla İzle

İngiltere'nin en gelişmiş ve en büyük savaş gemisi olan 65 bin tonluk uçak gemisi HMS Queen Elizabeth, deniz üssündeki kapsamlı hazırlıklar sonrasında ilk kez Portsmouth Limanı'na geldi. Günde 500 kilometre yol katedebilen gemi, Haziran ayında inşa edildiği İskoçya'nın Fife bölgesindeki Rosyth rıhtımından yelken açtığından beri denizde deneme çalışmalarına devam ederken, 280 metre uzunluğundaki gemiye uçaklar gelecek yıldan itibaren inmeye başlayacak.

Kardeş gemi HMS Prince of Wales ile beraber bir savunma programının parçası olan HMS Queen Elizabeth'in yapımının 8 yıllık maliyeti ise 7.65 milyar dolar tuttu. Yaklaşık 2 yıl boyunda denizde deneme çalışmaları yapacak olan HMS Queen Elizabeth'in 2020'de operasyonel olması beklenirken, tarihin teknik zorluklar yüzünden 2026'ya ertelendiği bildirildi. 


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