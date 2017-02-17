Olay, dün Hasas Mahallesi 6645 Sokak'ta bulunan iki katlı binanın birinci katında meydana gelmişti. İddiaya göre, 26 yaşındaki Seher Yaşar, Sivas'ta birlikte yaşadığı Ahmet Y. (47) ile geçimsizlik nedeniyle anlaşamayınca memleketi Aksaray'a dönmüştü. Ahmet Y., kendisini terk edip baba evine dönen Seher Yaşar ile konuşmak için üç gün önce Aksaray'a gitmişti.

Ahmet Y., kendisiyle barışmayı kabul etmeyen Seher Yaşar'ı tabancayla vurarak öldürmüştü. Olayın ardından gözaltına alınarak emniyete götürülen cinayet zanlısı Ahmet Y., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yasin Can

