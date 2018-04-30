Birsen Bekgöz kimdir? Survivor Birsen elendi mi? |Survivor Birsen elendi mi?

10 Şubat'ta ekranlara gelecek olan Survivor'da heyecan dorukta. Birbirinden başarılı ve göz dolduran yarışmacıların kadrosu açıklandı. Survivor 2018 All Star Gönüllüer kadrosu belli oldu. Kadroda yer alan Birsen Bekgöz Kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Boyu ve kilosu nedir? İşte Survivor Birsen’in hayat öyküsü ve biyografisi…

Birsen Bekgöz'ün Survivor yarışmacısı Sema Aydemir ile fotoğrafı

BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR?

1980 yılında Berlin'de dünyaya gelen yarışmacı, 1.73 cm boyunda 60 kg ağırlığındadır. Terazi burcu olan yarışmacı kahverengi göz rengine sahiptir. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden mezun olan yarışmacı kısa mesafe koşucusudur. Daha önce bir çok yarışmada başarılar elde eden yarışmacı Survivor 2018'in en iddialı yarışmacılarından biridir. 2004-2005 yılları 200 metrede, 2006 yılında 400 metre engellide, 2010 ve 2013 yılları arasında 400 metre engellide birincilik elde etmiştir.

Birsen Bekgöz, 2004 yılında 400 metre engellide Cezmi Or kupasında altın madalya kazanan yarışmacı, 2005 Akdeniz Oyunları'nda 4*400 metre bayraklı yarışta bronz madalya kazanmıştır. İslam Oyunları'nda 4*100 metre bayrak yarışında altın, 4*400 metre engelli bayrak yarışında ise gümüş madalya kazanan yarışmacı Survivor 2018 Gönüllüler Takımında yarışacaktır. Oyuncu aslen Ankaralı'dır. Birsen Bekgöz evlidir.

SURVİVOR 2018 GÖNÜLLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR

Cumali Akgül

Anadoluyu yürüyerek geldim. Şimdi koşa koşa şampiyon olmaya gidiyorum.

Birsen Bekgöz

Kendimi aşmaya gidiyorum.

Ramazan Kalyoncu

Amacım en iyilerle yarışmaktı. Kısmet bu seneyeymiş.

Gizem Kurtulan

Survivor benim için hırs, güç ve başarı demek.

Melih Özkaya

Rakiplerimin gücü ve tecrübesi beni motive ediyor.

Yağmur Banda

Ben Yağmur. Adımdan değil ardımdan kopacak fırtınadan korksunlar.

Ecem Karaağaç

Survivor'da hayatta kalmak zor, benimle yarışmanın zorluğu ise tarif bile edilemez.

Nevin Yanıt Baltacı

Rakip takıma en güçlü yanıtı vermeye geliyorum.

Anıl Berk Baki

Sadece çıkar yarışırım, galibiyet arkamdan gelir.

Funda Alkayış

Rakiplerimin gücünü herkes biliyor. Ama benim ne kadar güçlü olduğumu kimse bilmiyor.

Gamze Aksu

Zayıflık bedende değil bedendedir. Survivor'da buna yer yok.

Marcus

Survivor'ın ruhani dengesini korumaya ve yükseltmeye geldim.

SURVİVOR 2018 ÜNLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor 2018'in ünlüler kadrosunda bir hayli iddialı yarışmacılar var.

Hilmi Cem İntepe

Survivor’ın gerçek şampiyonu kim göstermeye geliyorum?

Merve Aydın

Sizce de Survivor bir kadın şampiyonu hak etmiyor mu? İşte bu sene, o sene!

Murat Ceylan

Aradan beş sene geçmiş, bilenler bilmeyenlere söylesin. Bakalım bizde ne değişmiş.

Nihat Doğan

Survivor’da mesele kasların büyük olması değil, yüreğin büyük olmasıdır.

Turabi Çamkıran

İki Survivor yoktum, demişler ki ‘Turabi öldü’. Survivor’In kralı Turbo Turabi geri döndü.

Sema Aydemir

Yapılacak her şeyi yaptım. Rekorları değil, şampiyonluğu istiyorum.

Adem Kılıççı

Virgül bırakmıştım, nokta koymaya geliyorum.

Nagihan Karadere

Hazır olun, parkurun kraliçesi geliyor.

Hakan Hatipoğlu

Birisinin artık kral çıplak demesi lazım geliyorum.

Ümit Karan

Survivor’da hayatta kalmak tecrübeyse, tecrübe kaptanın yol haritasıdır

Damla Can

Tecrübelerimi yanıma aldım bu defa daha fazlası için gidiyorum.

Sahra Işık

Varmak istediğim noktaya henüz ulaşmamış olabilirim. Ama dün olduğum noktadan daha ilerdeyim.