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Birsen Ekim Özen’in yeni çocuk kitabının tanıtımı Balat’ta gerçekleştirildi

Birsen Ekim Özen’in tüm çocuk okurlarını, masalların gizemli dünyasına, sırları çözmeye davet ettiği yeni çocuk kitabının tanıtımı yapıldı.

Birsen Ekim Özenin yeni çocuk kitabının tanıtımı Balatta gerçekleştirildi

02 Nisan 2018 13:19

Yazar Birsen Ekim Özen’in yüz binlerce çocuğun elinden düşürmediği 'Şirin' kitaplarına bir yenisini eklediği Bana Masal Anlatma kitabının tanıtımı, Balat’taki Olmadık Projeler Atölyesi’nde gerçekleştirildi. 31 Mart Cumartesi günü yeni nesil yazar platformu Yazım Kılavuzu ve Olmadık Projeler'in ev sahipliğinde düzenlenen tanıtımda, Mart 2018 itibarıyla raflardaki yerini alan kitap tanıtıldı. 

Timaş Çocuk Yayınevi tarafından basılan ve 9-11 yaşındaki çocukları hedefleyen kitapta; Sindirella, Kırmızı Başlıklı Kız, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Ferhat ile Şirin gibi nice masal kahramanı, kendini Şirin ve arkadaşlarıyla eğlenceli olduğu kadar heyecanlı ve garip bir maceranın içinde buluyor. Yıllardır anlatılan masallara yeniden el atma zamanının geldiğini belirten yazar, bir anlamda 'Bana Masal Anlatma' demenin vaktinin geldiğini vurguluyor.  

 

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