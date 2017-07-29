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Bisikletiyle gezintiye çıkan genç dağda mahsur kaldı

Kayseri’de bisikletiyle gezintiye çıkan genç, Erciyes Dağı yakınlarında dağlık alanda mahsur kaldı. Şahsı kurtarmak için seferber olan ekipler gence yaklaşık 3 buçuk saat sonra ulaşabildi.

Bisikletiyle gezintiye çıkan genç dağda mahsur kaldı

29 Temmuz 2017 23:33
Bisikletiyle gezintiye çıkan genç dağda mahsur kaldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre bisikletiyle gezintiye çıkan Reha C. (22), Hisarcık-Erciyes arası Erciyes Dağı’na yakın bir mevkide dağlık alanda mahsur kaldı. Havanın kararmasıyla paniğe kapılan Reha C., durumu yetkililere bildirdi. İhbarın alınmasının ardından bölgeye polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. AFAD ve UMKE ekipleri Reha C.’yi kurtarmak için çalışmalara başlarken, bölgenin dağlık ve uçurum olması ekiplerin çalışmasını zorlaştırdı. Uzun uğraşlar sonucu ekipler, yaklaşık 3 buçuk saat sonra Reha C.’ye ulaşarak güvenli bölgeye getirdi. Yorgun olduğu görülen Reha C., sabah 5 saatlerinde bisikletiyle Hacılar ilçesinden gezintiye çıktığını, kayak pistine geldiğini ve oradan dağlık alandan aşağı doğru inerken mahsur kaldığını söyledi.

Ekipler tarafından aşağı indirilen gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Turan Bulut
 

Etiketler: bisiklet, dağ, mahsur


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