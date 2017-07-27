Diğer
Kategoriler

Bisikletle pistten düşüp öldü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bisikletiyle 50 santimetrelik yükseklikten düşen şahıs hayatını kaybetti.

Bisikletle pistten düşüp öldü

27 Temmuz 2017 16:56

Edinilen bilgiye göre, Edremit’in Altınkum Mahallesinde PTT’den emekli Seyfi Elmas (68), bisikletiyle gezerken, bir tatil köyü içerisinde bulunan ve düğünlerin yapıldığı piste çıktı. Pistin bitişini fark etmeyen Elmas, yaklaşık 50 santim yükseklikteki pistten bisikletiyle düştü. Düşmenin etkisiyle Elmas’ın boynu kırıldı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Elmas’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Emrah Elmas

Etiketler: balıkesir, bisiklet, pist


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 31°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!