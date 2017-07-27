Bisikletle pistten düşüp öldü

Edinilen bilgiye göre, Edremit’in Altınkum Mahallesinde PTT’den emekli Seyfi Elmas (68), bisikletiyle gezerken, bir tatil köyü içerisinde bulunan ve düğünlerin yapıldığı piste çıktı. Pistin bitişini fark etmeyen Elmas, yaklaşık 50 santim yükseklikteki pistten bisikletiyle düştü. Düşmenin etkisiyle Elmas’ın boynu kırıldı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Elmas’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Emrah Elmas