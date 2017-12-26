Bitcoin masaya yatırılıyor

Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ Çalıştayı, 28 Aralık 2017 tarihinde Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 Neotech Campus’ünde San Diego State University, Youngstown State University, Gazi Üniversitesi ve Universiti Teknologi Malaysia destekleriyle gerçekleşecek.

Çalıştay, hükümet programında da yer alan dijital dönüşümün 3 aşaması olan tüm Kamu Kurumlarının tek bir kurum gibi çalışmasının sağlanması, kurumların verdiği hizmet kalitesinde standartlaşma ve talep edilen kamu hizmetlerinin tek bir pakette sunulması gibi konuları kapsıyor. Ayrıca ülkelerin politikalarını, stratejilerini ve üretimlerini etkileyen yapay zekâ uygulamaları ve ekonomide önemli bir gündem haline gelen Bitcoin gibi kavramların da masaya yatırılacağı çalıştayda; fırsatlar, tehditler tartışılacak ve dünyanın bugün geldiği nokta değerlendirilecek.

Büyük veri, siber güvenlik, biyoinformatik, dijital oyunlar, araçlar ve teknolojiler, kuantum ve post kuantum hesaplamaları gibi konulanlarının da üzerinde durulacağı ve dijital dönüşümün önde gelen bilim insanları ve sektörün önemli uzmanlarının ilgi gösterdiği çalıştaya, ükemizde yapay zekâ algoritması geliştirip dünyanın kullanımına sunan, ScholarPedia giren, Aralık 2017’de Mehmet Akif Ersoy Bilim İnsanı Ödülünü alan Prof. Dr. Derviş Karaboğa, İngiltere’de pek çok üniversitede dijital dönüşüm ile girişimcilik alanlarında çeşitli ödüller almış olan Prof. Dr. Khalid Hafeez, Türkiye'nin Bilişim Yönetimi alanındaki ilk doçenti ve Birleşmiş Milletlerde E-Devlet temsilcisi olan Prof. Dr. Türksel Kaya Bensghir ve Bilgi güvenliği alanında önemli profesörlerden, YÖK Siber Güvenlik Çalışma Grubu Üyesi, IEEE Biyometrik Görev Gücü Üyesi ve Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu katılım gösterecek.

Workshoplara katılımın tüm bilim dünyası ve akademik dünyaya açık olduğu tüm dünyadan araştırmacılar, akademisyenler, mühendisler ve sektör uzmanlarını bir araya getirmeyi amaçlayan çalıştayın başkanlığını yapan Nişantaşı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Çolak, "Akademiden ve sektörden tüm katılımcılara yönelik üst düzey bir çalışma olacaktır, Nişantaşı Üniversitesi olarak, bu serinin “Dijital Dönüşümünün Temelleri ve Anahtar Oyuncular” teması ile ilk çalıştayına ev sahipliği yapıyor olacağız. Tüm katılımcılarımıza sertifika vereceğiz” açıklamalarında bulundu.