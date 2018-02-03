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'Bitirim Zeki' hayatını kaybetti

Bir dönem Yeşilçam'ın tanınmış sanatçılarıyla "Bitirim Zeki" tiplemesi ile kamera karşısına geçen Sivaslı Zeki Keskin hayatını kaybetti.

Bitirim Zeki hayatını kaybetti

03 Şubat 2018 10:24

Yeşilçam'da 90 santimetre boyu ve “bitirim zeki” tiplemesi ile "Fabrikanın Gülü", "Karayılan", "Kasımpaşalı Recep" ve "Ana Beni Eversene" gibi filmlerde Yılmaz Güney, Nuri Sesigüzel, Ahmet Mekin ve Muhterem Nur ile kamera karşısına geçen Zeki Keskin, geçtiğimiz gece 73 yaşında hayatını kaybetti. Keskin'in cenazesi, bugün Sivas Ulu Cami’de kılınacak cenaze namazının ardından Ayli köyünde toprağa verilecek.

Keskin, memleketi Sivas’ta 51 yıl önce dönemin belediye başkanı tarafından kendisine verilen iki metrekarelik büfede hem ticaret yapıyor hem de yaşıyordu. Son zamanlarda aşırı zayıflayan Keskin, bitkin düşünce iki gün önce hastaneye kaldırılarak yoğum bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.
İki metrekarelik büfesini yatak odası ve mutfak olarak da kullanan Keskin'in adı, geçtiğimiz yıl Sivas Belediye Meclisi'nde alınan kararla yaşadığı büfenin karşısındaki meydana verilmişti. 

Onur Erden
 

 

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