Diğer
Kategoriler

Bitlis emniyetinden broşürlü uyarı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü hırsızlık, telefon dolandırıcılığı ve banknotlarda sahte paracılık olaylarına dikkat çekmek için vatandaşlara ve esnafa broşür dağıttı.

Bitlis emniyetinden broşürlü uyarı

14 Ocak 2018 03:09

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada bu tür faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğünce vatandaşların uyarıldığını bildirdi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. “Bitlis Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce ilimiz merkezinde bulunan esnaflar (marketler, meyve sebze halinde çalışan esnaflar, tekstil fabrikalarında çalışan personel ve işvereni), çay ocakları, kıraathaneler ve kahvehaneler ziyaret edilerek ilimizde yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelinerek hırsızlık, telefon dolandırıcılığı ve banknotlarda sahte paracılığa dikkat konuları ile ilgili broşürler dağıtılarak bilgilendirme çalışmaları yapılmış, ayrıca ilimiz halkı ve esnaflarına anahtarcılar ve kilitçiler odasına bağlı meslek grupları haricindeki kişilerden anahtar çoğaltma ve değişim gibi ihtiyaçlarını karşılamamaları ve hırsızlık olaylarının önlenmesinde güvenli kilit kullanımının önemi hakkında bilgiler verilmiştir. Vatandaşların her hangi bir suç ve suç unsuruyla karşılaşmaları durumunda 155 ihbar hattını kullanarak oluşabilecek olumsuzluklara karşı erken müdahale edebilmek için desteklerinin sağlanması istenmiştir. İlimizde huzur ve güven veren ortamın daimi olması için özverili çalışmalarımıza Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir” denildi. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç