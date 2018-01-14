Bitlis emniyetinden broşürlü uyarı

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada bu tür faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğünce vatandaşların uyarıldığını bildirdi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. “Bitlis Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce ilimiz merkezinde bulunan esnaflar (marketler, meyve sebze halinde çalışan esnaflar, tekstil fabrikalarında çalışan personel ve işvereni), çay ocakları, kıraathaneler ve kahvehaneler ziyaret edilerek ilimizde yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelinerek hırsızlık, telefon dolandırıcılığı ve banknotlarda sahte paracılığa dikkat konuları ile ilgili broşürler dağıtılarak bilgilendirme çalışmaları yapılmış, ayrıca ilimiz halkı ve esnaflarına anahtarcılar ve kilitçiler odasına bağlı meslek grupları haricindeki kişilerden anahtar çoğaltma ve değişim gibi ihtiyaçlarını karşılamamaları ve hırsızlık olaylarının önlenmesinde güvenli kilit kullanımının önemi hakkında bilgiler verilmiştir. Vatandaşların her hangi bir suç ve suç unsuruyla karşılaşmaları durumunda 155 ihbar hattını kullanarak oluşabilecek olumsuzluklara karşı erken müdahale edebilmek için desteklerinin sağlanması istenmiştir. İlimizde huzur ve güven veren ortamın daimi olması için özverili çalışmalarımıza Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir” denildi.