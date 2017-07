Bitlis'e milyonlarca lira fıstık desteği

İl merkezi, Hizan ve Mutki’ye bağlı 32 köyde yabani bıttım ağaçlarını fıstık ağaçlarına dönüştürmek amacıyla başlatılan aşılama çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Bitlis'te kırsal alanlarda yetişen ve ekonomik değeri bulunmayan yaklaşık 500-600 bin yabani bıttım ve menengiç ağacı, Siirt'ten getirilen aşılarla fıstık ağacına dönüştürülecek. Geçen yıl aşılanan bıttım ve menengiç ağaçlarında fıstık verimi aldıklarını ifade eden Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fatih Asak, her yıl 10 bin ağaca bu aşılamayı yaparak verimin her geçen yıl artmasını sağlayacaklarını söyledi. Bitlis Valiliği ve İl Özel İdaresinin destekleri ile çiftçiye fıstık yetiştiriciliği ve aşılama çalışmaları için gerekli ekipmanı sağladıklarını ifade eden Asak, "Aşılama tam anlamıyla bittiği zaman Bitlis ekonomisine her yıl yaklaşık olarak 6 milyon TL katkı sağlanacak" dedi.

Bitlis merkeze bağlı Alaniçi köyünde aşılama çalışmalarını yerinde inceleyen Asak, geçen yıl aşılanan ağaçlardan da verim alındığını söyledi. Her gün tarım müdürlüğünden görevli ekibin Siirt'e giderek aşılamak için Siirt fıstığı kalemi getirdiğini belirten Asak, "Siirt fıstığı kalemlerini günü değil de toptan şekildi getirirsek kuru ve işimize yaramaz. Nasip olursa inşallah aşı yaptığımız bu ağaçlarımızdan fıstık ürünü almaya başlayacağız. Bu senenin başında bin ağaç budayarak fıstık aşılaması yaptık. Biz bunu yıllara yaymak suretiyle her yıl bunu tekrar edeceğiz. Bu yılın başında 250 çiftçimize aşılama eğitimi vermiştik. Aynı zamanda bu çiftçilerimizle İş-Kur kapsamında iş yapmıştık.

Bunun yanı sıra özel idare desteğiyle bu çiftçilerimize fıstık yetiştiriciliği ve aşılama çalışmalarında kullanılmak üzere gerekli tüm malzemeleri temin etmiştik. Bu ağaçlarımız hiçbir işe yaramıyordu, atıl durumdaydı. Bu sene 10 bin ağacımızı ekonomimize fıstık olarak kazandırmış olduk. İnşallah bundan sonraki yıllarda da bu faaliyet memleketimizin ekonomisine en azami şekilde fayda getirerek devam edecektir. Buradaki köylerimizin birçoğu üretmiş olduğu tarım ürünlerine fıstığı da ilave etmiş olacaktır. Zaten fıstıkta en fazla para elde edilen tarımsal ürün, dolayısıyla ilimiz ekonomisine çok güzel bir katkı olduğuna inanıyoruz. Bıttım ve menengiç ağaçları üzerine yaptığımız Siirt fıstığı aşılamaları neticesinde inşallah 5 yıldan sonra her bir ağaçtan 20 kiloya yakın bir verim elde edeceğiz. Fıstığın şu anki 20-30 liralık değerini hesap edersek, inşallah 5 sene sonra sadece bu yıl yaptığımız aşılama neticesinde ilimize 6 milyon liralık bir gelir gelmiş olacak. Allah izin verirse her yıl bu faaliyeti devam edeceğiz ve her yıl Bitlis'imize 6 milyon liralık ek gelir gelmesini sağlayacağız" diye konuştu.

Vahit Olcay