Bitlis merkeze 30 kilometre uzaklıkta olan Üç Kardeş Köyünde biri anasınıfı olmak üzere toplamda 5 dersliği bulunan Nadir Ertan Uygun İlköğretim Okulu öğretmenleri, boya badanadan çevre temizliğine kadar kendi imkanlarıyla birçok işin üstesinden geliyor. Bitlis’in ücra köylerinde görev yapan kadın öğretmenler, tüm zorluklara ve engellere göğüs gererek köylü çocukların eğitimden geri kalmaması için mücadele ediyor. Türkiye’nin batı illerinden sevdiklerini geride bırakarak gelen öğretmenler, buna rağmen hiçbir zorluktan şikayet etmeyerek öğrencileri için en iyi eğitimi vermek için ellerinden geleni yapıyor. Sabah sınıflarına giden öğretmenler ilk iş olarak çocukların üşümemeleri için sobayı yakarak, sadece öğretmenlik değil birer anne baba örneği sergiliyor. 4 kadın ve 2 erkek öğretmenin görevli olduğu köyde 60’a yakın öğrenci bulunurken, sınıfların temizliği ve güzelliği İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz’dan takdir aldı.

Okul Müdür Vekili Fatma Kelci, 4 sene önce Hatay’dan geldiğini belirterek, sosyal medya üzerinde okula birçok yardım aldığını ifade etti. Fatma Kelci, bu zaman içinde okulun her türlü işinde kendisi ve diğer öğretmenlerin emeklerinin olduğunu belirtti.

"Sınıfları rengarenk boyayıp çocukların ilgisini çekmeye çalıştık"

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteklerini her zaman gördüklerini belirten Kelci, öğretmen olmanın zor olduğunu, ama köy öğretmenliğinin daha da zor olduğunu ifade ederek, "Burada 4’üncü yılımı tamamlayacağım inşallah. Öğretmen olmak zor, ama köy öğretmeni olmak daha da zor. Burada hem anne hem baba hem de doktoruz. Çocuklarının her şeylerine yetişmek zorundayız. Benim burada öncelikli amacım okulu düzene sokmak oldu. Sınıfları diğer sınıflara nazaran çocukların hoşuna gidecek şekilde rengarenk boyayıp, onların ilgisini çekecek seviyeye getirmeye çalıştık" diye konuştu.

Okulda kendisinden sonra 3 kadın öğretmenin daha olmasının en büyük avantajı olduğunu belirten Kelci, "Aslında benim en büyük avantajım bayan öğretmenlerin de olmasıdır. Çünkü daha iyi anlaşıyoruz ve görsel olarak birbirimize daha çok hitap etmiş oluyoruz. Hepimiz öğrencilerimiz için eğlenceli yanlarımızı ve renkli kişiliklerimizi ortaya koyabiliyoruz. En önemlisi temizlik konusunda beni hiç ama hiç yormuyorlar" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kendilerine büyük katkılarının olduğunu belirten Fatma Kelci, "Her zaman arkamızda olduklarını bilmek çok güzel bir duygu, onun dışında internet ve sosyal medyayı çok aktif kullandığım için buralardan kişisel yardım bulmaya çok çalıştım. Sosyal medya üzerinden kırtasiye, temizlik ve oyuncak anlamında bize çok yardımcı oldular" ifadelerini kullandı.

"Biz sadece öğretmenlik yapmıyoruz"

Öğretmenliğin dışında öğrencilerin her türlü sıkıntıları ile ilgilendiklerini ifade eden Fatma Kelci, "Biz burada sadece öğretmenlik yapmıyoruz. Aynı zamanda bir hizmetliyiz. Sınıflarımızı, sıralarımızı boyuyoruz. Sabah geliyoruz sobalarımızı yakıyoruz. Ayrıca köy öğrencileri şehirdeki öğrencilere nazaran biraz daha imkan ve olanaklardan yoksun oluyorlar, bizler de bu eksikliği hissettirmemek için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

"Köy öğretmenliği zor bir iştir"

İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz ise, Nadir Ertan Uygun İlköğretim Okulunun Türkiye genelinde kırsaldaki en iyi okullardan biri olduğunu belirterek, "Öğretmen arkadaşlarımızı sınıflarında ziyaret ettik. Gerçekten ben öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim, çünkü çok muazzam çalışmışlar. Kırsalda hem eğitim hem de temizlik ve tertip olarak Türkiye’nin en iyi okullarından bir tanesidir. Köy öğretmenliği zor bir iştir. Ben de zamanında birleştirilmiş sınıfı okutan biri olarak bunu söylüyorum. Kırsalda her istenilen şeye her zaman ulaşılamıyor. En önemlisi bu çağda internete ulaşılamıyor. Zaman zaman bölgenin ikliminden kaynaklanan elektrik kesinleri oluyor. Arkadaşlarımız sağ olsunlar insan iradesinin önünde vazifelerini en iyi şekilde yapmışlar ve halende yapıyorlar" şeklinde konuştu.

Vahit Olcay