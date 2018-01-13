Bitlis’te 1 adet EYP imha edildi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis ili merkez ilçesi Aşağı Balcılar köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı emir komutasında, 10’uncu Piyade Komando Tugay Komutanlığı ile Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edilmiştir. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama tarama faaliyetinde, 1 adet el yapımı patlayıcı madde (EYP) ele geçirilmiş, yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.