Yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına sebebiyle Bitlis ve ilçelerinde hayat adeta durma noktasına geldi. Karın yoğun şekilde devam ettiği kentte kar, Tatvan - Ahlat karayolunda tipi ve fırtınaya yakalanan yaklaşık 100 araç uzun süre karda mahsur kaldı. Araçların mahsur kaldığı ihbarını alan Bitlis Valiliği ile Tatvan Kaymakamlığı Ahlat - Tatvan karayolu trafiğe kapatarak, mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda mahsur kalan araç ve vatandaşlar kurtarılarak yol yeniden trafiğe açıldı.

Kurtarma operasyonunda herhangi bir sorunun yaşanmadı

Kurtarma operasyonunda herhangi bir sorunun yaşanmadığını ve mahsur kalanların kısa sürede kurtarıldığını belirten Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, sürücülerin dikkatli olmalarını ve tedbir almadan yola çıkmamaları gerektiğini söyledi.

Çalışmaların Bitlis Valiliği, Tatvan ile Ahlat ilçe emniyet müdürlüğü, jandarma ve karayolları ekipleri tarafından koordineli olarak yürütüldüğünü kaydeden Kaymakam Özkan, "Sabah 08:00 sıralarında Tatvan ile Ahlat yol güzergahında kar yağışı, tipi ve yoldaki kayganlık nedeniyle yaklaşık 100 araç içerisindeki vatandaşlarımız mahsur kaldı. Sayın valimizin bilgisi ve talimatları doğrultusunda yolu kısa süreli olarak trafiğe kapatıp yolda kalan araçları tahliye ettik. Aynı zamanda vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde yerleşim alanlarına ulaştırdık. Saat 12:00 sıralarında da yolu kontrollü bir şekilde geçişe açtık. Karayolları ekipleri, Tatvan ile Ahlat emniyet güçleri ve jandarma ekiplerimizin çok büyük gayretleri oldu, kendilerine teşekkür ederim. Şuanda yolumuz kontrollu bir şekilde açık. Kar yağışı zaman zaman devam edecek, sürücü ve vatandaşlarımızdan ekiplerimizin uyarılarını uymalarını, dikkate almalarını ve kontrollü geçiş esnasında mümkünse zincir kullanmalarını istiyoruz."

Sabah saatlerinde Ahlat’a gitmek için Tatvan’dan yola çıktıklarını söyleyen Cevdet Sezgin, yaklaşık 100 araçlık konvoy halinde yolda mahsur kaldıklarını ve kısa sürede kurtarıldıklarını ve Tatvan ilçe merkezine getirildiklerini ifade etti.

Vatandaşlardan Selami Şirin ise, yoğun kar yağışından dolayı araçlarla yolda mahsur kaldıklarını belirtti.

Hakan Okay