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Bitlis'te 2 adet EYP imha edildi

Bitlis’te güvenlik güçleri tarafından terör örgütünü etkisiz hale getirme operasyonları kapsamında 2 adet el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

Bitliste 2 adet EYP imha edildi

22 Şubat 2018 13:16

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Kaşıklı ve Ağaçpınar Köyleri kırsalında, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek için operasyonların düzenlendiği bildirildi. Açıklamanın devamında, "Kullanmış oldukları sığınak, barınakları imha etmek maksadıyla, 21.02.2018 günü Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü unsurları ile Güvenlik Korucularının katılımıyla operasyon icra edilmiştir. Operasyon kapsamında icra edilen temas araması faaliyetinde, toprağa gömülü vaziyette 2 adet basma düzenekli EYP, 6 adet sığınak ve 1 adet mağara içerisinde ele geçirilen 2 Bin 500 metre elektrik kablosu, çok sayıda örgütsel doküman, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi yerinde kontrollü şekilde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi. 

Etiketler: Bitlis, pkk, PYD

 

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