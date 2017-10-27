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Bitlis'te 77 kilo eroin ele geçirildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen ortak çalışmada 77 kilo 848 gram eroin ele geçirildi.

Bitliste 77 kilo eroin ele geçirildi

27 Ekim 2017 20:09
Bitlis'te 77 kilo eroin ele geçirildi - Tıkla İzle

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Perşembe günü Bitlis üzerinden batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şahıslara yönelik çalışmalarda, 77 kilo 848 gram eroin maddesi ele geçirildiği bildirildi.

Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Diyarbakır yolu üzerinde bulunan polis kontrol noktasında şehirler arası yük nakli yapan bir tır kontrol amaçlı durdurulmuş. Narkotik dedektör köpeğinin aracın dorsesine yoğun tepkiler vermesi üzerine, yapılan aramada dorsenin ön taban kısmının içerisine gizlenmiş vaziyette toplam daralı ağırlığı 77 kilo 848,8 gram gelen uyuşturucu eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili yakalanan İ.E. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek suçundan 27.10.2017 tarihinde mevcutlu olarak Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş olup sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir." 

Vahit Olcay
 

Etiketler: Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadel

 

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