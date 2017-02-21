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Bitlis’te av tüfeklerinin kullanımı yasaklandı

Bitlis’te uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine haiz silahlara benzer av tüfeklerinin kullanımının yasaklandığı bildirildi.

Bitliste av tüfeklerinin kullanımı yasaklandı

21 Şubat 2017 13:20

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun ve üretim esaslarına ilişkin TS870 standardına aykırı olmasa da bu silahlardan güvenlik kuvvetlerimizce ve dünya ordularında kullanılan M-16, AK-47 ve G3 gibi uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine haiz silahlara benzer av tüfeklerinin taşınarak, özellikle terör olaylarının yaşandığı bölgelerde bu silahları taşıyanlarla ilgili olarak avcı-terör örgütü mensubu ayrımı konusunda tereddütler yaşanabileceği, yapılan keşif ve gözetleme faaliyetlerinde uzun namlulu ve tam otomatik harp silahlarına benzerliğinin yanlış anlamalara ve müessif olaylara sebebiyet verebileceği değerlendirilmektedir. 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11’inci maddesinde, ‘ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin taşınmasını veya naklini yasaklamak’ hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede terör olaylarının önlenmesine yönelik operasyonların yapıldığı bölgemizde, güvenlik kuvvetleri ile muhtemel karşılaşmalarda avcı/sporcu-terör örgütü mensubu ayrımı konusunda tereddütte düşülerek sıkıntılar yaşanabileceği, yapılan keşif ve gözetleme faaliyetlerinde uzun namlulu ve tam otomatik harp silahına benzerliğinin yanlış anlamalara ve müessif olaylara sebebiyet verebileceği hususları göz önünde bulundurularak; ruhsatlı olsa dahi güvenlik kuvvetlerince kullanılan M-16, AK-47 ve G3 gibi uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine haiz silahlara benzer av tüfeklerinin Bitlis ili mülki sınırları içerisinde taşınması ve kullanılması 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunun 11. Maddesinin (i) bendi hükmüne istinaden olağanüstü hal süresince yasaklanmıştır” denildi. 

Vahit Olcay

Etiketler: av tüfeği, Bitlis


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