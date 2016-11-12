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Bitlis'te buğday ekimine başlandı

Bitlis'te çiftçiler, sofraların vazgeçilmezi olan tandır ekmeği için yaklaşan kış mevsimi öncesi son buğday tohumlarını toprakla buluşturuyorlar.

Bitliste buğday ekimine başlandı

12 Kasım 2016 15:24
Bitlis'te buğday ekimine başlandı - Tıkla İzle

Yağan kısa süreli kar yağışının ardından etkili olmaya başlayan güneşli sıcak havayı fırsat bilen çiftçiler, traktörlerle sürdükleri tarlalara kışlık buğday ekimi yapıyorlar. Bitlis merkez, ilçeler ve bağlı köylerde kış öncesi hummalı bir çalışma yürüten çiftçiler, ilaçladıkları tohumluk buğdayları toprakla buluşturuyor. Traktörlerle sürülen tarlalara giren çiftçiler, ilk olarak elleriyle tohumları sürülen tarlalara serpiştiriyor, ardından ise yine traktörler ve bağlı ekipmanlar sayesinde toprağa atılan buğdayı toprakla bütünleştiriyor. Yazın hasadı yapılacak olan buğdayların verimli olması için ise şimdiden dualar edilip hasat bekleniyor. Yaklaşık 9 ay sonra hasadı yapıldıktan sonra önce değirmenlerde öğütülüp un haline getirilecek olan buğdaylar daha sonra ise köylü kadınların hamaratlı elleriyle lezzetli tandır ekmeği olarak sofralara gelecek.

Buğday ekimi yapan çiftçilerden Özgür Ay, kış öncesi ekilen kışlık buğdayın hasadının daha bereketli olduğunu söyledi. Bu hafta itibariyle kışlık buğday ekimine başladıklarını anlatan Ay, toprak altında kalan tohumların, kar suları ile filizlendiği için daha yüksek verim elde edildiğini ifade etti.

Çiftçilerden Şevket Yılmaz ise, önce tarlaları sürdüklerini akabinde ise buğday ekimi gerçekleştirdiklerini belirtti. Tandır ekmeğinin sofraya ilk serüveninin tarlada tohum ekimi ile başladığını kaydeden Yılmaz, ekilen buğdayların yaklaşık 9 ay sonra hasadının yapıldığını kaydetti.  

HAKAN OKAY

Etiketler: bitlis buğday


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