Diğer
Kategoriler

Bitlis’te 'Gebe okulu' açıldı

Bitlis Toplum Sağlığı Merkezi “Sağlıklı Anne, Sağlıklı Bebek, Sağlıklı Toplum” parolasıyla yola çıkarak "Gebe okulu" açılışını yaptı.

Bitliste Gebe okulu açıldı

05 Ağustos 2017 17:04

Anne adaylarına gebeliğin oluşumunu ve kadın anatomisini anlatarak kendi fizyolojilerini tanımalarını sağlandığı bildirildi. Konuyla ilgili Bitlis Toplum Sağlığı Merkezinden yapılan açıklama, “Gebelikte görülen normal değişimlerden, oluşabilecek sorunlar veya riskli durumlardan bahsederek farkındalık oluşturmayı hedefledik. Beslenme, kişisel bakım ve ağız diş sağlığı eğitimimizle daha sağlıklı bir gebelik konusunda gebelerimizi bilinçlendirdik. Aile planlaması ve doğum kontrol yöntemlerini anlatarak uygun sıklıkta ve sayıda çocuk sahibi olmanın önemini vurguladık. Emzirme eğitimi vererek yeni doğan ve süt çocuğunun en doğru biçimde beslenmesini sağlamayı amaçladık. Gebe okulu eğitimlerimize düzenli aralıklarla devam ederek ilimizdeki tüm anne adaylarımızı bilinçlendirmeyi hedefliyoruz” denildi. 

Vahit Olcay


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!