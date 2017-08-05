Bitlis’te 'Gebe okulu' açıldı

Anne adaylarına gebeliğin oluşumunu ve kadın anatomisini anlatarak kendi fizyolojilerini tanımalarını sağlandığı bildirildi. Konuyla ilgili Bitlis Toplum Sağlığı Merkezinden yapılan açıklama, “Gebelikte görülen normal değişimlerden, oluşabilecek sorunlar veya riskli durumlardan bahsederek farkındalık oluşturmayı hedefledik. Beslenme, kişisel bakım ve ağız diş sağlığı eğitimimizle daha sağlıklı bir gebelik konusunda gebelerimizi bilinçlendirdik. Aile planlaması ve doğum kontrol yöntemlerini anlatarak uygun sıklıkta ve sayıda çocuk sahibi olmanın önemini vurguladık. Emzirme eğitimi vererek yeni doğan ve süt çocuğunun en doğru biçimde beslenmesini sağlamayı amaçladık. Gebe okulu eğitimlerimize düzenli aralıklarla devam ederek ilimizdeki tüm anne adaylarımızı bilinçlendirmeyi hedefliyoruz” denildi.

Vahit Olcay