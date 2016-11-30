Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ‘Terör Örgütü Üyesi olmak, Terör Örgütü Adına Eylem ve Faaliyetlerde Bulunmak, Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık Etmek’ suçlamasıyla 7 şahsa yönelik olarak Tatvan ilçesinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Açıklamada, “Operasyon neticesinde Demokratik Bölgeler Partisinden Tatvan Belediyesi eski başkanı A.O.'nun da aralarında bulunduğu F.T., L.B., H.Ç., K.K., R.Ç. ve E.A. isimli 7 şahıs yakalanmış, şahısların evlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 20 adet fişek, ölen örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, çok sayıda örgütsel yayın, doküman ve dijital malzeme ele geçirilmiştir. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda şahıslar hakkında adli tahkikat başlatılmıştır. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile kararlıkla devam etmekte ve edecektir” denildi.