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BM: '2,5 milyon mülteci İdlib'i terk edebilir'

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye ordusu ve müttefiklerinin İdlib'te yürüttüğü harekatın büyük bir göç dalgasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

BM: 2,5 milyon mülteci İdlibi terk edebilir

12 Haziran 2018 12:30

BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, bölgede yaşayan 2,5 milyondan fazla sivilin ülkede gidebilecekleri bir yerlerinin kalmadığını ifade etti. Moumtzis, “Durum çok acı verici. Yılın ilk dört ayında 900 binden fazla kişi Suriye’deki evlerini terk etti. Bu, çatışma başladığından beri en yüksek sayı” dedi. Yaklaşık 6.2 milyon insanın yerlerinden edildiğini belirten Moumtzis, yüz binlerce insanın hayatını kaybettiğini, ülkede tüm alt yapının tahrip olduğunu aktardı.

İdlib’teki durumun daha da kötüleşmesini, Doğu Halep ve Doğu Guta’nın tekrarı haline gelmesini önlemek için yapılması gerekenlerin altını çizen Moumtzis, “İdlib’te sahip olduğumuz büyük endişe Dera’nın güney bölgesinde olduğu gibi. Barışçıl bir yol görmek istiyoruz. İdlib'de gelişen bir Doğu Guta senaryosunu görmemek için endişeleniyoruz. Orada yaşayan kadınlar, çocuklar göz önüne alındığında sivillerin korunması noktasında büyük endişe oluşturuyor” ifadelerini kullandı.  

 

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