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BM: 'Afganistan’da ABD’nin İHA saldırısında 15 sivil öldü'

Afganistan’ın doğusuna gerçekleştirilen ABD hava saldırısında en az 15 sivil hayatını kaybederken, 13 sivil de yaralandı.

BM: Afganistanda ABDnin İHA saldırısında 15 sivil öldü

30 Eylül 2016 09:47

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin Afganistan’ın doğusunda bulunan Nangarhar vilayetine insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Hava saldırısının Çarşamba sabah saatlerinde gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, 15 sivilin hayatını kaybettiği 13 sivilin de yaralandığı açıklandı. Açıklamada olayın bağımsız bir şekilde soruşturulması çağrısı yapıldı. BM Afganistan Yardım Misyonunun (UNAMA) tüm taraflara uluslararası hukuk kurallarının öngördüğü yükümlülüklere uyulması çağrısını yinelediği belirtilirken, hükümete ve uluslararası askeri kuvvetlere olayla ilgili bağımsız, tarafsız, şeffaf ve etkili soruşturma başlatılması çağrısında bulunduğu kaydedildi. ABD yetkilileri ise hava saldırısında bölgedeki terör örgütü DAEŞ mevzilerinin hedef alındığını duyurdu.

BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) açıklamasında hava saldırısında militanların öldürülmüş olabileceğini ancak aralarında öğrenci ve öğretmenlerin de bulunduğu çok sayıda da sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Görgü tanıkları ise, hayatını kaybeden sivillerin Hac’dan dönenleri karşılamak üzere bir araya gelenler olduğunuifade etti.

ABD ordusu da hava saldırısını doğrularken, DAEŞ militanlarının hedef alındığını ve sivil kayıpla ilgili bilgi topladıkları kaydedildi. Açıklamada, “Operasyonlarda sivil kayıplardan olmaması için tüm önlemleri aldık ve Afgan yetkililerle çalışmaya devam edeceğiz” dedi. 

Etiketler: ABD, afganistan


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