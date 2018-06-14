BM, Irak Yardım Misyonunun görev süresini uzattı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından yapılan oylamada, Irak Yardım Misyonun UNAMI'nin görev süresinin 31 Mart 2019'a kadar uzatılmasını içeren karar oy birliğiyle kabul edildi.

Oybirliğiyle kabul edilen karar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in UNAMI’nin göreviyle ilgili her 3 ayda bir Güvenlik Konseyi üyelerine rapor sunması öngörülüyor.

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu UNAMI, ABD ve koalisyon güçlerinin Irak'ı işgal etmesinden sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1500 sayılı kararı uyarınca kurulmuştu.

Abdulkadir Hacıoğlu

