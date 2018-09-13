BM'den korkutan kanser açıklaması

Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Dünya Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından hazırlanan raporda, kanserin küresel bir tehdit olarak artmaya devam ettiği belirtildi. IARC, 2012 yılından bu yana hazırladığı ilk raporunda dünya genelinde her 5 erkekten 1'inin ve her 6 kadından 1'inin kansere yakalanacağı, 8 erkekten 1'inin ve 11 kadından 1'inin kanserden öleceği kaydedildi. Buna dayanarak raporda 2018'de 18 milyondan fazla kanser vakasının görülmesinin beklendiği, 9,6 milyon kişinin farklı kanser türlerinden hayatını kaybedeceği belirtildi.

IARC yöneticisi Christopher Wild, yeni elde edilen rakamların kanserdeki korkutucu artışı gösterdiğini söyledi. Wild, “Dünya çapında etkili olan bu yıkıcı hastalığı kontrol etmek için tedavileri tamamlamak amacıyla hastalığı etkin bir şekilde önleme ve erken teşhis politikaları acil olarak uygulanmalıdır” dedi.

ASYA'DA KANSERDEN ÖLÜM ORANLARI DAHA FAZLA OLACAK

Raporda, 2018'de dünya çapında kanser ölümlerinin yarısından fazlasının Asya'da gerçekleşeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Bunun bir nedeninin bölgenin küresel nüfusun yaklaşık yüzde 60'ına sahip olması olduğu kaydedilirken, raporda küresel nüfusun sadece yüzde 9'una sahip olmasına rağmen Avrupa küresel kanser vakalarının yaklaşık dörtte birini ve kanser ölümlerinin beşte birini oluşturduğu belirtildi. Küresel nüfusun yüzde 13,3'ünü oluşturan Amerika kıtasında ise kanser vakalarının yüzde 21, ölümlerinin de yüzde 14,4 olduğu aktarıldı.

IARC raporunda, kanser vakaları içinde akciğer kanserinin en ölümcül olduğu, kadınlarda ise ölümcül olan kanser tiplerinin göğüs kanseri ve kolorektal kanser olduğu belirtildi.