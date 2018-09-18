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BM'den uçak krizi ile ilgili itidal açıklaması

BM'den uçak krizi ile ilgili itidal açıklaması
BM'den uçak krizi ile ilgili itidal açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcili Steffan de Mistura, Rus uçağının Akdeniz’de radardan kaybolması ile başlayan kriz hakkında yaptığı açıklamada, olayın Suriye’deki durumu etkilememesi konusunda uyarıda bulundu.

Rus uçağının düşmesiyle başlayan kriz nedeniyle yapılan açıklamalara bir yenisi daha eklendi. BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura, yaptığı açıklamada tüm tarafları uyararak, “Zaten çok zor ilerleyen sürecin bu olayla alevlenerek kötü eylemlerden kaçınılmasını istiyoruz” dedi. Rus basını Birleşmiş Milletler'in dün geceden itibaren yaşanan olaydan sonra teyakkuz halinde olduğunu ve gelişmeleri çok yakından takip ettiğini yazdı.

Türkiye ve Rusya'ya teşekkür etti 

De Mistura, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de yaptığı görüşmeyle tarafların imzaladığı ‘İdlib mutabakatı' konusunda da açıklama yaparak, “Her iki ülkenin çabalarını takdir ediyoruz ve bu anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.
Erhan Altıparmak
 

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