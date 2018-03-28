Böbrek hastası Bahar’ın durumu kötüye gidiyor

Hakkari kent merkezinden 35 kilometre uzaklıktaki Doğanyurt köyünün 5 hanelik Bağlar mezrasında ikamet eden 16 nüfuslu Salim ailesinin 14 yaşındaki kızları Bahar Salim, sağlığına kavuşması için yardım eli bekliyor. Geçirdiği rahatsızlık sonucu her iki böbreği çalışamaz duruma geldiği için eğitim gördüğü Kırıkdağ Köyü Şehit Yarbay Mesut Koru İlköğretim Okulundan ayrılmak zorunda kalan Bahar, durumunun gün geçtikçe kötüye gittiğini ifade ederek, yaşamak istediğini söyledi. Tedavi veya böbrek nakli olması halinde eski yaşamına dönebileceğini belirten Bahar Salim, kendisini kurtaracak hayırsever vatandaşların yardımını beklediğini kaydetti. Bahar Salim, “Babam emekli güvenlik korucusudur. 16 nüfusa bakıyor. Kendi imkanlarıyla iki defa Ankara’ya, ayda iki defa da Van’a tedaviye gidiyorum. Her iki böbreğim yüzde 18 çalışıyor. Rahatsızlığım nedeniyle de okulu bırakmak zorunda kaldım. Diyaliz ünitesi ile yaşamak istemiyorum. Ne olur beni kurtarın” dedi.

Maddi imkansızlıklar yüzünden her geçen gün durumunun kötüleştiğini belirten Bahar Salim, “Bugünlerde yine Van iline tedavim için kontrole gideceğim, ama bu çözüm değil. Paramız olsaydı şimdi bu durumda olmazdım. Ne olur bana acilen yardım edin, böbrek bulun ve ben ölmek istemiyorum” şeklinde feryat etti.

Hayırseverden gelen ilk yardım ulaştı

İzmir’den bir hayırsever vatandaş tarafından gönderilen giyim malzemesi ve bir miktar para, Salim ailesini ziyaret eden hayırsever vatandaşlar tarafından kendilerine teslim edildi. Kendisini ziyaret eden hayırsever vatandaşlara teşekkür eden baba Osman Salim ve kızı Bahar Salim’in duygulanması ise herkesi üzüntüye boğdu.

Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) İl Müdürlüğü yetkilileri ise Salim ailesini ziyaret ettiklerini belirterek, ailenin ekonomik durumunun son derece kötü olduğunu bildirdi. ASP yetkilileri, “Salim ailesini ikamet ettikleri hanede ziyaret ettik. Baba Osman Salim ve böbrek yetmezliği yaşayan Bahar Salim ile görüşme sağladık. Yapılan görüşmede, baba Osman Salim’in aynı hanede ikamet eden 12 çocuğunun olduğunu ve çocuklarından 5’inin okula devam ettiklerini ifade etti. Bahar Salim’in mevcut rahatsızlığı yüzünden öğrenim hayatına devam edemediğini, geçirdiği nöbetler yüzünden okulu bırakmak zorunda kaldığını yerinde tespit ettik. Salim ailesinin çocuklarından Abdulhaluk’un da ciğerinde kist olduğu ve tedavisinin sürdüğünü yerinde tespit ettik. Bahar’ın kurtarılması için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerekiyor. Biz ASP olarak duruma el atmış bulunuyoruz” açıklamasında bulundu.

Feyzullah Taş