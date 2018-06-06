Diğer
Kategoriler

Bodrum’da 'domuz' alarmı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde aç kalan domuzlar bir siteye sürü halinde girerek yiyecek aradı. Sürü halinde gezen domuzlar sitede yaşayan vatandaşları tedirgin etti.

Bodrumda domuz alarmı

06 Haziran 2018 16:24
Bodrum’da 'domuz' alarmı - Tıkla İzle

Bodrum merkezde bulunan bir site içerisine yaklaşık 20 domuz yiyecek aramaya girdi. Büyük domuzlar ve yavru domuzlar sitenin altını üstüne getirdi. Yiyecek arayan domuzların insanlardan kaçmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Gece yarısı tehlikeli bir şekilde gezen domuz sürüsü site sakinlerini tedirgin etti. Bir süre site içinde yiyecek arayan domuz sürüsü daha sonra gözden kayboldu.

Öte yandan, bir süredir Bodrum’un merkez mahallelerinde sürüler halinde gezen domuzlar için yetkililerin önlem almadığı görüldü.  

Eren Ayhan
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç