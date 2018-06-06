Bodrum’da 'domuz' alarmı

Bodrum merkezde bulunan bir site içerisine yaklaşık 20 domuz yiyecek aramaya girdi. Büyük domuzlar ve yavru domuzlar sitenin altını üstüne getirdi. Yiyecek arayan domuzların insanlardan kaçmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Gece yarısı tehlikeli bir şekilde gezen domuz sürüsü site sakinlerini tedirgin etti. Bir süre site içinde yiyecek arayan domuz sürüsü daha sonra gözden kayboldu.

Öte yandan, bir süredir Bodrum’un merkez mahallelerinde sürüler halinde gezen domuzlar için yetkililerin önlem almadığı görüldü.

Eren Ayhan

